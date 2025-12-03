„Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV dolgozók fizetését, majd mi megtesszük” – Orbán Viktor videóban üzent Karácsony Gergelynek

A miniszterelnök bejegyzésében elmondta azt is, hogy ha a budapesti vezetés nem tud cselekedni, majd ők megteszik.
Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV dolgozók fizetését, majd mi megtesszük. Békesség van!
- fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor bejegyzésében egy videót is megosztott, amelyben az látható, hogy Baranyi Krisztina, Budapest IX. kerülete polgármestere az utcán várta Orbán Viktort, majd arra kérte a miniszterelnököt, hogy üljön le egy személyes megbeszélésre Karácsony Gergellyel. Baranyi azt is mondta, hogy ne háborúzzanak tovább a fővárosért, mire Orbán Viktor úgy reagált:
Nem háborúzunk, ez a mi fővárosunk. A mienk. A magáé is. A mienké is. Nincsen háború, békesség van. A fizetést meg ki fogom fizetni.
