„Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV dolgozók fizetését, majd mi megtesszük” – Orbán Viktor videóban üzent Karácsony Gergelynek

A miniszterelnök bejegyzésében elmondta azt is, hogy ha a budapesti vezetés nem tud cselekedni, majd ők megteszik.

Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV dolgozók fizetését, majd mi megtesszük. Békesség van!

- fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor bejegyzésében egy videót is megosztott, amelyben az látható, hogy Baranyi Krisztina, Budapest IX. kerülete polgármestere az utcán várta Orbán Viktort, majd arra kérte a miniszterelnököt, hogy üljön le egy személyes megbeszélésre Karácsony Gergellyel. Baranyi azt is mondta, hogy ne háborúzzanak tovább a fővárosért, mire Orbán Viktor úgy reagált:

Nem háborúzunk, ez a mi fővárosunk. A mienk. A magáé is. A mienké is. Nincsen háború, békesség van. A fizetést meg ki fogom fizetni.

Orbán Viktor videóját itt meg is nézheted: