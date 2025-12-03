Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV dolgozók fizetését, majd mi megtesszük” – Orbán Viktor videóban üzent Karácsony Gergelynek

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 12:42
BudapestBaranyi KrisztinaKarácsony Gergelyvideó
Budapest nem a főpolgármester, hanem a nemzet fővárosa. Mindannyiunké - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

A miniszterelnök bejegyzésében elmondta azt is, hogy ha a budapesti vezetés nem tud cselekedni, majd ők megteszik. 

Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV dolgozók fizetését, majd mi megtesszük. Békesség van!

- fogalmazott a kormányfő. 

Orbán Viktor bejegyzésében egy videót is megosztott, amelyben az látható, hogy Baranyi Krisztina, Budapest IX. kerülete polgármestere az utcán várta Orbán Viktort, majd arra kérte a miniszterelnököt, hogy üljön le egy személyes megbeszélésre Karácsony Gergellyel. Baranyi azt is mondta, hogy ne háborúzzanak tovább a fővárosért, mire Orbán Viktor úgy reagált:

Nem háborúzunk, ez a mi fővárosunk. A mienk. A magáé is. A mienké is. Nincsen háború, békesség van. A fizetést meg ki fogom fizetni. 

Orbán Viktor videóját itt meg is nézheted:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu