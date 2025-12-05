Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor elárulta: bizony hozzá is jár a Mikulás

2025. december 05.
Családi titkot leplezett le a miniszterelnök.

Családi titokról rántotta le a leplet a miniszterelnök egy Facebook-videóban. December 5-én kora este ugyanis elárulta: ő bizony még a mai napig kipucolja és ki is teszi a cipőjét ilyenkor, és érkezik is bele valami minden alkalommal. "Egyszer gyerek, mindig gyerek" - összegzett Orbán Viktor.

Orbán Viktor is várja a Mikulást
Fotó: MW
Fotó: MW

"Öt gyerekünk van. A feleségem már nem teszi ki a saját cipőjét valamilyen okból. Talán nem bízik bennem, vagy a Miklulásban. De én kiteszem a sajátomat, ki is pucolom, és mindig kapok is valamit. Sőt, van pótküldemény is, mert az édesanyám akkor is, ha nem tettem ki Fehérváron a cipőmet, félretesz nekem egy csomagot, amit aztán később odaad" - árulta el a bejegyzésben.

