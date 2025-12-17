Sosem látott fotókkal jelentkezett Brüsszelből Orbán Viktor

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 22:06
EU-csúcsbrüsszel
Bors
A szerző cikkei

Csütörtökön (december 18-án) kezdődik az év utolsó EU-csúcsa, amelyre Orbán Viktor miniszterelnök is elutazott Brüsszelbe. A magyar miniszterelnök a csúcs előestéjén egy sajtótájékoztatót tartott, valamint több videóval és fotóval is jelentkezett.

Sosem látott fotókkal jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: MW

Orbán Viktor sosem látott fotókkal jelentkezett

Brüsszel. Az első nap zsákban

- jelentette be a Facebook-oldalán a miniszterelnök, néhány fénykép társaságában.

