Orbán Viktor megmutatta, ilyen a győztes nemzet

Mohácson is telt házas volt a Háborúellenes Gyűlés, amelyről Orbán Viktor videót osztott meg Facebook-oldalán.
Győztes nemzet
- írta a felvételhez a miniszterelnök.
Miután és sorsváltoztatásra szerződtem, nem egyszerűen jó kormányzati működtetésre, ezért minél többen értik meg azt, amiről én beszélek, annál közelebb kerülünk a közös akarathoz, annál közelebb kerülünk ahhoz, hogy a veszteségekből kilábalva győztesekké váljunk és közösen jó dolgokat hozzunk létre.
- fejtette ki a videóban a miniszterelnök.
