Orbán Viktor megmutatta, ilyen a győztes nemzet

Miután és sorsváltoztatásra szerződtem, nem egyszerűen jó kormányzati működtetésre, ezért minél többen értik meg azt, amiről én beszélek, annál közelebb kerülünk a közös akarathoz, annál közelebb kerülünk ahhoz, hogy a veszteségekből kilábalva győztesekké váljunk és közösen jó dolgokat hozzunk létre.