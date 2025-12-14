Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor megmutatta, ilyen a győztes nemzet

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 14:37
Orbán Viktor szerint mind közelebb kerülünk a közös akarathoz.
Mohácson is telt házas volt a Háborúellenes Gyűlés, amelyről Orbán Viktor videót osztott meg Facebook-oldalán. 

Győztes nemzet

- írta a felvételhez a miniszterelnök.

Miután és sorsváltoztatásra szerződtem, nem egyszerűen jó kormányzati működtetésre, ezért minél többen értik meg azt, amiről én beszélek, annál közelebb kerülünk a közös akarathoz, annál közelebb kerülünk ahhoz, hogy a veszteségekből kilábalva győztesekké váljunk és közösen jó dolgokat hozzunk létre. 

- fejtette ki a videóban a miniszterelnök.

