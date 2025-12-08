Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Három lépésben biztosítottuk Magyarország megfizethető energiaellátását

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 17:55
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
Bors
"Három lépésben biztosítottuk Magyarország megfizethető energiaellátását" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor.

2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Csiszár Jenő Orbán Viktor
Orbán Viktor elárulta, hogy biztosították Magyarország megfizethető energiaellátását / Fotó: MW

Ezt írta Orbán Viktor

🇺🇸Washingtonban elintéztük, hogy ne vonatkozzon a gázbeszerzéseinkre semmilyen szankció.

🇷🇺Moszkvában elintéztük, hogy legyen gáz, amit olcsón be tudunk szerezni.

🇹🇷Isztambulban pedig kitárgyaltuk, hogy a gázt biztonságosan elszállítsák Magyarországra

- árulta el a miniszterelnök.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

