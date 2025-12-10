Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Magyar-török csúcs, kicsit másképp

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 06:28
magyar-töröktárgyalásNATOTörökország
Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor.
Bors
Eddig nem látott részleteket osztott meg a magyar-török csúcsról Orbán Viktor. A miniszterelnök a napokban utazott Törökországba, ahol gazdasági és politikai tárgyalásokat folytatott a NATO tagállamban.

ORBÁN Viktor; ERDOGAN, Recep Tayyip
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos /  MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Sosem látott részleteket osztott meg Orbán Viktor

Magyar-török csúcs, kicsit másképp

- írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében a törökországi útról.

