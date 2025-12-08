Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Kutyából nem lesz szalonna!

Tisza-adó
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 11:16 / FRISSÍTÉS: 2025. december 08. 11:16
ebadókutya
Egy baloldali párt mindig azon gondolkodik, hogy szedjen be még több pénzt az emberektől - fejtette ki Orbán Viktor.
Bors
Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy kutyából nem lesz szalonna, mert mint fogalmazott, egy baloldali párt mindig azon gondolkodik, hogy szedjen be még több pénzt az emberektől. Most is így van a Tiszával - tette hozzá a miniszterelnök a Tisza-adó kapcsán.

Magyarországon van a legtöbb kutya egy főre számítva az egész Európai Unióban. Száz magyar emberre 29 kutya jut. Tehát amikor a baloldaliak azon gondolkodnak, hogy milyen jogcímmel lehetne elvenni pénzt az emberektől, a kutya például egy egész logikus jogcím. Ha ilyen sok van belőle, egész Európában ilyen előkelő helyen vagyunk, akkor legyen még ebadó is. Ezek a kis marhaságok önmagukban nem butaságok, hanem egy baloldali logika mentén összerendezve, kirajzolnak egy világképet

- fogalmazott a miniszterelnök. 

 

