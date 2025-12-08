Orbán Viktor: Kutyából nem lesz szalonna!

Magyarországon van a legtöbb kutya egy főre számítva az egész Európai Unióban. Száz magyar emberre 29 kutya jut. Tehát amikor a baloldaliak azon gondolkodnak, hogy milyen jogcímmel lehetne elvenni pénzt az emberektől, a kutya például egy egész logikus jogcím. Ha ilyen sok van belőle, egész Európában ilyen előkelő helyen vagyunk, akkor legyen még ebadó is. Ezek a kis marhaságok önmagukban nem butaságok, hanem egy baloldali logika mentén összerendezve, kirajzolnak egy világképet