Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Judit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem volt hova menekülni: izzasztó kérdést kapott Orbán Viktor – videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 17:37
Lázár JánosvideókérdésOrbán Balázs
Nem mindennapi videóval jelentkezett a Facebook-oldalán Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

A miniszterelnök által megosztott felvételen az látható, ahogy Lázár Jánostól megkérdezik, tudja-e, mit jelent az, hogy bubek? Mire az építési és közlekedési miniszter azt mondja, hogy "halvány gőze sincs", mire elmondják neki, hogy agyast jelent

Orbán Viktor, YouTube
Orbán Viktor Fotó: YouTube

A kérdező szerint ez, amolyan pesties szóhasználat, mire Lázár János máris megkönnyebbül, amiért nem ismerte ezt a szót

Ja, hát a pestiek azok így beszélnek. Nálunk vidéken nem mondanak ilyeneket

- mondta.

A következő alany pedig Orbán Balázs volt, aki szerint nála nagyobb pesti nincs a kormányban, de ő sem tudja, hogy "ez micsoda"

Ez valami olyasmi lehet, amit nem a pestiek gondolnak arról, hogy a pestiek mondják, de ez nincs így

- fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója. 

A videó végén pedig Orbán Viktor is megkapja a kérdést, aki viszont azonnal a jó irányban tapogatózott, szerinte ugyanis akkor használják ezt a szót, amikor észre van szükség, amikor valamilyen bonyolult helyzetben találjuk magunkat, és azt át kell látni. 

Sőt, nemcsak át kell látni, hanem át kell venni a kezdeményezést is. Na, ott kell a bubek

- mondta a miniszterelnök. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu