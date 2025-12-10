Nem volt hova menekülni: izzasztó kérdést kapott Orbán Viktor – videó

A miniszterelnök által megosztott felvételen az látható, ahogy Lázár Jánostól megkérdezik, tudja-e, mit jelent az, hogy bubek? Mire az építési és közlekedési miniszter azt mondja, hogy "halvány gőze sincs", mire elmondják neki, hogy agyast jelent.

Orbán Viktor Fotó: YouTube

A kérdező szerint ez, amolyan pesties szóhasználat, mire Lázár János máris megkönnyebbül, amiért nem ismerte ezt a szót.

Ja, hát a pestiek azok így beszélnek. Nálunk vidéken nem mondanak ilyeneket

- mondta.

A következő alany pedig Orbán Balázs volt, aki szerint nála nagyobb pesti nincs a kormányban, de ő sem tudja, hogy "ez micsoda".

Ez valami olyasmi lehet, amit nem a pestiek gondolnak arról, hogy a pestiek mondják, de ez nincs így

- fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.

A videó végén pedig Orbán Viktor is megkapja a kérdést, aki viszont azonnal a jó irányban tapogatózott, szerinte ugyanis akkor használják ezt a szót, amikor észre van szükség, amikor valamilyen bonyolult helyzetben találjuk magunkat, és azt át kell látni.

Sőt, nemcsak át kell látni, hanem át kell venni a kezdeményezést is. Na, ott kell a bubek

- mondta a miniszterelnök.