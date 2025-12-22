Orbán Viktor Karcagon járt, ezt az ételt nem hagyhatta ki

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor hétfő reggel átadta az M4-es autóút megújult szakaszát. Az eseményen rengetegen vettek részt, és szinte mindenki szelfit akart készíteni a miniszterelnökkel.

Orbán Viktor: Ha Karcag, akkor birkapörkölt!

A kormányfő most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebből kiderült, hogy Orbán Viktor Karcagon járt, és ha már ott volt, akkor ezt az ételt nem hagyta ki.

Ha Karcag, akkor birkapörkölt!

- jelentette ki a miniszterelnök.