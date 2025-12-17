Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor megmutatta: Árad a sajtó!

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 19:47 / FRISSÍTÉS: 2025. december 17. 20:44
sajtótömeg
Hatalmas tömeg várta Orbán Viktort.
Bors
A szerző cikkei

Csütörtökön (december 18-án) kezdődik az év utolsó EU-csúcsa Brüsszelben. Ezt megelőzően tartott egy sajtótájékoztatót Orbán Viktor, aki nemrég megmutatta, mekkora tömeg várta őt a helyszínen.

Orbán Viktor
Rengetegen várták Orbán Viktort / Fotó:  AFP

Hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort

Árad a sajtó!

- jegyezte meg a videót tartalmazó Facebook-posztjában a miniszterelnök.

A felvétel tanúsága szerint a magyar miniszterelnököt számos patrióta politikus biztosította támogatásáról. Többek között Marine Le Pen, Andrej Babis és Geert Wilders is megszólalt a videóban.

Jó napot! Rám várnak?

– kérdezte az újságíróktól a magyar miniszterelnök. Ezt követően Marine Le Pen tűnik fel a videón, aki csak annyit üzent a magyaroknak, hogy

Szavazzatok jól!

Őt Geert Wilders követte, aki elmondta, hogy több olyan vezetőre van szükség, mint Orbán Viktor. A videó végén a cseh miniszterelnök, Andrej Babis látható, aki üzent minden magyarnak:

Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok!

Majd sok sikert kívánt a miniszterelnöknek a választásokra - írja a Magyar Nemzet.

 

