Orbán Viktor: Európa sokat köszönhet Törökországnak

"Európa sokat köszönhet Törökországnak! Erdogan elnök minden évben több százezer migránst tartóztat fel" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Törökországban folytatott ma tárgyalásokat Orbán Viktor /Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor ma Törökországban tárgyalt

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Orbán Viktor ma, Washington és Moszkva után, Törökországba utazott. A kormányfő gazdasági és politikai tárgyalásokat folytatott a NATO tagállamban.

Orbán Viktor a migrációs kérdés kapcsán, háláját fejezte ki a török elnöknek, hiszen ha „Törökország nem védené Európát és annak déli szélét, akkor Európa ma már élhetetlen lenne”.

Minden évben több százezer illegális migránst tartóztat fel és több mint 3 millió migráns él itt Törökországban. Elnök úr, Magyarország nevében tisztelettel megköszönjük önnek, hogy segítséget nyújt nekünk, hogy ez a modern civilizációs fejlemény ez ne söpörjön el bennünket. Magyarország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Törökországnak ezt az erőfeszítését Brüsszelben, az Európai Unióban is elismerjék.

– emelte ki a miniszterelnök.