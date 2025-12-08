Orbán Viktor: Európa sokat köszönhet Törökországnak

"Európa sokat köszönhet Törökországnak! Erdogan elnök minden évben több százezer migránst tartóztat fel" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Orbán Viktor ma, Washington és Moszkva után, Törökországba utazott. A kormányfő gazdasági és politikai tárgyalásokat folytatott a NATO tagállamban.
Orbán Viktor a migrációs kérdés kapcsán, háláját fejezte ki a török elnöknek, hiszen ha „Törökország nem védené Európát és annak déli szélét, akkor Európa ma már élhetetlen lenne”.
Minden évben több százezer illegális migránst tartóztat fel és több mint 3 millió migráns él itt Törökországban. Elnök úr, Magyarország nevében tisztelettel megköszönjük önnek, hogy segítséget nyújt nekünk, hogy ez a modern civilizációs fejlemény ez ne söpörjön el bennünket. Magyarország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Törökországnak ezt az erőfeszítését Brüsszelben, az Európai Unióban is elismerjék.
– emelte ki a miniszterelnök.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.