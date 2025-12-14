Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Szilárda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Európa nagy bajba sodorja magát

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 08:16
európai unióbelgium
"Ha az ember hagyja, hogy elveszik a kisebb pénzét, kifosztják az egész országot."
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor Facebook-oldalán közölte, hogy Európa nagy bajba sodorja magát. 

A befagyasztott orosz vagyonhoz nyúlni HADÜZENET!

- írta a miniszterelnök. A kormányfő videójában hozzátette, olyat még sose látott, hogy két-háromszáz milliárd eurónyi pénz elvétele egy országtól ne váltott volna ki válaszlépéseket.

Ha az ember hagyja, hogy elveszik a kisebb pénzét, kifosztják az egész országot. Ezt nem lehet engedni, tehát nagyon súlyos pillanatban vagyunk. Amikor megtámadták az ukránokat, ez a pénz ott volt, ott maradt és ezt befagyasztotta az Európai Unió. A nagy része Belgiumban van, valakinek ezt a pénzt vissza kell fizetni. 

- mondta el a miniszterelnök, hozzátéve, hogy ez egy belga cég. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu