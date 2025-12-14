Orbán Viktor: Európa nagy bajba sodorja magát

Orbán Viktor Facebook-oldalán közölte, hogy Európa nagy bajba sodorja magát.

A befagyasztott orosz vagyonhoz nyúlni HADÜZENET!

- írta a miniszterelnök. A kormányfő videójában hozzátette, olyat még sose látott, hogy két-háromszáz milliárd eurónyi pénz elvétele egy országtól ne váltott volna ki válaszlépéseket.

Ha az ember hagyja, hogy elveszik a kisebb pénzét, kifosztják az egész országot. Ezt nem lehet engedni, tehát nagyon súlyos pillanatban vagyunk. Amikor megtámadták az ukránokat, ez a pénz ott volt, ott maradt és ezt befagyasztotta az Európai Unió. A nagy része Belgiumban van, valakinek ezt a pénzt vissza kell fizetni.

- mondta el a miniszterelnök, hozzátéve, hogy ez egy belga cég.