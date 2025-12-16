Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor elárulta, mi a három legjobb dolog Brüsszelben

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 19:53
utazásBrüsszelbe
Orbán Viktor a Brüsszelbe tartó repülőn árulta el.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor elindult Brüsszelbe az EU-csúcsra, az oda tartó repülőgépen pedig megkérdezték tőle, hogy mi a három legjobb dolog Brüsszelben – ő így válaszolt:

Csokoládé, a főtér és eljönni.

Itt lehet megtekinteni az erről készült videót:

