Orbán Viktor elárulta, mi a három legjobb dolog Brüsszelben

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor elindult Brüsszelbe az EU-csúcsra, az oda tartó repülőgépen pedig megkérdezték tőle, hogy mi a három legjobb dolog Brüsszelben – ő így válaszolt:
Csokoládé, a főtér és eljönni.
Itt lehet megtekinteni az erről készült videót:
