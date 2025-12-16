Orbán Viktor elárulta, mi a három legjobb dolog Brüsszelben

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor elindult Brüsszelbe az EU-csúcsra, az oda tartó repülőgépen pedig megkérdezték tőle, hogy mi a három legjobb dolog Brüsszelben – ő így válaszolt:

Csokoládé, a főtér és eljönni.

Itt lehet megtekinteni az erről készült videót: