Orbán Viktor a Monaco Hadtestről: Egy bábot ültetnek egy ország élére

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 11:47 / FRISSÍTÉS: 2025. december 29. 11:48
Orbán Viktor Ábrahám Róbert dokumentumfilmjét méltatta.
Ábrahám Róbert bemutatta új dokumentumfilmjét, Monaco Hadtest címmel. A film szembeállítja az ukrán fiatalok által megélt monacoi high-life-ot a katonai konfliktus ridegségével, és rámutat arra a hipokrita magatartásra, amit egyes ukránok művelnek országuk „honvédő háborúja” közepette. A filmet nemrég Orbán Viktor is méltatta - írja a Mandiner.

Ábrahám Róbert filmjét méltatta Orbán Viktor / Fotó: mw

Ezt írta Orbán Viktor

Elég egy rossz döntés. Egy bábot ültetnek egy ország élére, és onnan a háború tönkretesz mindent. Nézzétek meg Ábrahám Róbert filmjét, tanulságos

- jelentette be a közösségi oldalán a miniszterelnök.

A filmet itt lehet megtekinteni:

 

