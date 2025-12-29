Orbán Viktor a Monaco Hadtestről: Egy bábot ültetnek egy ország élére

Ábrahám Róbert bemutatta új dokumentumfilmjét, Monaco Hadtest címmel. A film szembeállítja az ukrán fiatalok által megélt monacoi high-life-ot a katonai konfliktus ridegségével, és rámutat arra a hipokrita magatartásra, amit egyes ukránok művelnek országuk „honvédő háborúja” közepette. A filmet nemrég Orbán Viktor is méltatta - írja a Mandiner.
Elég egy rossz döntés. Egy bábot ültetnek egy ország élére, és onnan a háború tönkretesz mindent. Nézzétek meg Ábrahám Róbert filmjét, tanulságos
- jelentette be a közösségi oldalán a miniszterelnök.
A filmet itt lehet megtekinteni:
