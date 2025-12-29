Orbán Viktor: Elég egy rossz döntés

"Elég egy rossz döntés. Egy bábot ültetnek egy ország élére, és onnan a háború tönkretesz mindent" - hívta fel rá a figyelmet a Facebook-oldalán hétfő reggel Orbán Viktor.
Nézzétek meg Ábrahám Róbert filmjét, tanulságos
- tette hozzá a kormányfő.
A filmet itt lehet megtekinteni:
