Orbán Viktor: Brüsszel a gazdáktól elvett pénzből fizetné a háborút

Brüsszel
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 09:10
Európai UnióOrbán Viktor
Brüsszel nem tudja előteremteni a pénzeket, amit háborúra akar fordítani - így hát elveszi onnan, ahonnan csak tudja.

Leleplező videót tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor. "Valahonnan el kell venniük azt a pénzt, amit Ukrajnának akarnak adni. Ezért megvágják az agrárpénzeket. Nem csoda, hogy a gazdák fel vannak háborodva!" - írja a miniszterelnök, arra utalva, hogy a brüsszeli bürokraták megpróbálják majd lenyomni a torkunkon Ukrajna kétéves hadi kiadásainak finanszírozását. Közös hitelt akarnak felvenni, amit persze mi nyögünk majd - mi, akik az elejétől fogva hangoztatjuk: a háború támogatása helyett béketárgyalásokat kellene folytatni.

"A gazdák azt látják, jól látják, hogy megkurtítják az ő pénzüket" - magyarázta Orbán Viktor, hozzátéve: most vitatják majd meg az EU hétéves költségvetését, Brüsszel pedig láthatóan kevesebb pénzt akar fordítani mezőgazdaságra a következő időszakban. Mindezt azért, hogy az onnan kivett pénzzel támogassák a háborút. Korábban támogatták a vidékfejlesztést, a fölzárkóztatást, az agráriumot. Erre most érezhetően kevesebb marad. "Itt egy nagyon komoly, több éven át tartó agrártiltakozás-hullámnak a nyitóeseménye lesz" - összegzett.

 

 

