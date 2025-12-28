Megszólalt a kisvárdai szülész-nőgyógyász: "két fiam van, ezért nem sodródhat bele Magyarország a háborúba"

Orbán Viktor legújabb videójában Dr. Egri Erika kisvárdai szülész-nőgyógyász gondolatait tolmácsolta. A poszthoz a miniszterelnök ezt írta: "Ahhoz, hogy megőrizzük Magyarország békéjét, nemzeti kormányra van szükség. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken!"

Egri Erika a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen is részt vett, ahol szintén kifejtette: nem szabad belesodródni az ukrán háborúba. Őt személyesen is érintené, hiszen két fia van és nem szeretné, ha elvinnék őket a frontra.