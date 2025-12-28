KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Megszólalt a kisvárdai szülész-nőgyógyász: "két fiam van, ezért nem sodródhat bele Magyarország a háborúba"

háborúellenes gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 16:08
orbán viktorszülész nőgyógyász
Dr. Egri Erika Kisvárdán dolgozik szülész-nőgyógyászként. Személyesen érintené, ha hazánk belesodródna az ukrán háborúba.

Orbán Viktor legújabb videójában Dr. Egri Erika kisvárdai szülész-nőgyógyász gondolatait tolmácsolta. A poszthoz a miniszterelnök ezt írta: "Ahhoz, hogy megőrizzük Magyarország békéjét, nemzeti kormányra van szükség. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken!"

Egri Erika a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen is részt vett, ahol szintén kifejtette: nem szabad belesodródni az ukrán háborúba. Őt személyesen is érintené, hiszen két fia van és nem szeretné, ha elvinnék őket a frontra.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
