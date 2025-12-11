Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Megindult a visszaszámlálás: már csak 20 nap az újabb családi adócsökkentésekig

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 08:56 / FRISSÍTÉS: 2025. december 11. 09:07
Nagyszerű híreket kaptak a családok!

Nagyszerű hírt jelentette be közösségi oldalán Koncz Zsófia: a családok újabb kedvezményekben részesülnek, melyek a 2026-os év kezdetével azonnal életbe is lépnek.

"Január 1-jétől: 

  • újabb 50%-kal emeljük a családi adókedvezményt
  • személyi jövedelemadó-mentesek lesznek a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák – életkortól függetlenül
  • a 30 év alatti édesanyák is SZJA-mentesek lesznek a teljes jövedelmükre

Ezekkel az adócsökkentéssekkel ismét jelentősen nő a családok bevétele. A januári adócsökkentések Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának újabb állomásai. Idén júliustól szja-mentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, októbertől a háromgyermekes édesanyák kaptak teljes SZJA-mentességet. 

A nemzeti Kormány 2026 után is folytatni kívánja az adócsökkentéseket. 2027-ben a 40 és 50 év közötti kétgyermekes anyák, 2028-tól az 50 és 60 év közötti kétgyermekes anyák, 2029-től a 60 év feletti kétgyermekes anyák számára vezetjük be a teljes szja-mentességet. Mi a családok támogatásában hiszünk, de vannak, akik brutális adóemelésekre készülnek. A Tisza teljesen fel akarja számolni a családi adórendszert: magas adókulcsokkal sújtaná a dolgozó szülőket, le akarja építeni a családi adókedvezményt és meg akarja szüntetni a GYED-et, ami pedig a kisgyermekes szülők egyik legfontosabb juttatása. Mi emeljük a GYED maximális havi összegét: a jelenlegi bruttó 407 120 Ft-ról a minimálbér 11%-os emelésével jövőre 451 920 Ft-ra. Ők viszont elvennék, amivel a GYED maximális összegében részesülő családok havonta 44 ezer, éves szinten 537 ezer forinttal kapnának kevesebbet. Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!" - írta Facebook-posztjában.

