Orbán Viktor: "A súlypontokat kell megváltoztatni Brüsszelben, és akkor másként néz ki a világ"

Orbán Viktor miniszterelnök brüsszeli sajtótájékoztatóján a hadikölcsönről és a háború folytatásáról is beszélt. A kormányfő kiemelte az Európai Néppárt felelősségét és az az európai együttműködés átszervezésének szükségességét is - írja a Ripost.

Orbán Viktor Brüsszelben Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Orbán Viktor: "Ha az európai országok együttműködésének átszervezését nem tesszük meg, akkor ez, ami itt van, szétcsúszik"

A miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett, hogy beszámoljon a tárgyalási maratonról. Sok kérdésben tárgyaltak, leginkább a háborúpárti és a békepárti nézőpontok éleződtek ki.

A kormányfő szerint az Európai Néppárt a vezető háborús párt. Onnan jön minden baj, és az pedig német. Németországban csak regionális választások lesznek, országos választás egyelőre nem várható. Ehhez mérten kicsi az esélye annak, hogy Németországban felülkerekedjenek a békepártiak.

Nekünk egy háborúba igyekvő Németország mellett élve kell kimaradnunk a háborúból, mint ahogy kellett volna 14-ben is, meg kellett volna 39-ben is

– fogalmazott a miniszterelnök. A sajtótájékoztatón a kormányfő azt is hangsúlyozta:

Az igazság az, hogy volt egy olyan pillanat, amikor feljött a fejembe az, hogy meg is tudjuk ezt vétózni. Mert ugye az a helyzet, hogy a közös hitelfelvételhez módosítani kell a költségvetést, ahhoz pedig egyhangúság kell. Beszéltem is mindenkivel, akivel kell ilyenkor, tehát mondjuk kicsi a nagyfiúkkal [...] az a meggyőzés alakult ki bennem, hogy ugyan jogilag meg tudnám ezt tenni, de az, hogy egyszerre legyen a mellkasunkon egy német, egy francia, meg egy olasz csizma, az még az ilyen jól fejlett mellizmok mellett is talán kibírhatatlan. Tehát úgy gondoltam, hogy Magyarországot abba a kalandba, hogy egyszerre legyen az összes nagy európai háborúpárti ország direkt, azonnali és közvetlen ellenségünk, ezt Magyarország szerintem nem bírná ki, ezért be kellett érni a kisebb céllal.

A kormányfő kiemelte az Európai Néppárt felelősségét is. A tagállamok vezetői olyan döntéseket hoznak, amelyekért a polgárok fognak fizetni, ha nem sikerül legyőzni az orosz felet a háborúban.

Újra kell szervezni az Európai Uniót, mert szétcsúszik. El kell foglalnunk, át kell alakítanunk, a súlypontokat kell megváltoztatni Brüsszelben, és akkor másként néz ki a világ

Az Európai Unió jövőjét tekintve a kormányfő megjegyezte; ha az európai országok együttműködésének szisztémáját átszervezését nem tesszük meg, akkor ez, ami itt van, ez szétcsúszik. Ennek a napjait éljük.

Szerintem a háború ügyében is, hogy nincs egység, hanem hárman a béke nevű kijáratnál kotorászunk, a többiek meg jegyet vettek a háborús vonatra, ez ennek a nyilvánvaló jele

– mutatott rá a kormányfő. Kiemelte azt is, hogy Magyarországnak az egység és a piaci stabilitás miatt is szüksége van az Európai Unióra.

Ha a pénz nem is lenne, nulla lenne, előbb-utóbb túlfejlődjük az európai uniós átlagot, és akkor nem pénzt fogunk innen kapni, hanem nettó befizetők leszünk. De most még ez odébb van, akkor is megéri még Magyarországnak bennmaradnia a piac miatt. Mi egy olyan pályán vagyunk – ez egy nagy stratégiai kihívás Magyarország számára egyébként –, hogy természeti erőforrások híján a magyar életszínvonal nagy részét az exportra való termelés adja. Kicsi a belső piacunk. Az Európai Unió azért jó nekünk, mert hozzáférünk a teljes európai piachoz

– tette hozzá a kormányfő.