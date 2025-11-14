Hidvéghi Balázs: már több mint egymillióan visszaküldték a nemzeti konzultációs ívet

"Már több mint egymillióan tiltakoznak a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen. A magyar emberek megértették, hogy nagy a tét, ezért a kormány köszönetet mond mindenkinek, aki már visszaküldte a nemzeti konzultációs kérdőívet" - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, Hidvéghi Balázs pénteken a kormány Facebook-oldalán.
A brüsszeli bábkormányoktól pénzbehajtást, adóemeléseket és megszorításokat várnak el
- fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy nem véletlenül jönnek ki folyamatosan a Tisza Párttól is az adóemelésekre és megszorításokra vonatkozó tervek.
Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, hogy az adóemelések a dolgozókat, a gyerekes családokat, a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat is sújtanák. Ez a "háborús adóemelő politika" veszélyeztet mindent, amit az elmúlt 15 évben a kormány elért: a családi adórendszert, az adókedvezményeket, az édesanyák és fiatalok adómentességét, Európa legalacsonyabb személyi jövedelemadóját és társasági adó kulcsát, valamint Magyarország biztonságos energiaellátását és így a rezsicsökkentést is- írja az MTI.
Nem túlzás azt mondani, hogy az adóemelések megélhetési válságba sodornának sok-sok magyar családot, nyugdíjasokat, vállalkozókat, dolgozó embereket. Arra biztatok mindenkit, hogy ha még nem tette, küldje vissza a nemzeti konzultációs ívet. Ezt november 30-ig még meg lehet tenni. Tiltakozzunk minél többen a brüsszeli háborús tervek és az adóemelések ellen!
- mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.