„Az újrakomponált Szabadság vándorai” – ezek voltak 2025 legjei Orbán Viktor szerint – videó

A kormányfő a videóban beszélt Kapu Tibor visszatéréséről, az év góljáról és a legszebb dalról, amit 2025-ben hallott, utóbbi szerinte pedig nem más lett, mint az újrakomponált Szabadság vándorai.
Csak jó szilvesztereim voltak. Amikor még egyetemista voltam, akkor volt, hogy átfociztuk magunkat a következő évbe
– idézte fel szilveszteri emlékeit a miniszterelnök.
