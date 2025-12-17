Orbán Balázs: Újabb bizonyíték, hogy Brüsszel háborúra készül

"A brit vezérkari főnök szerint fel kell készülni a háborúra: ha szükséges, a fiainknak és lányainknak is harcolni kell majd, és egyre több család fogja megtapasztalni, mit jelent áldozatot hozni a nemzetért. Pontosan ez az, amit Brüsszel elvárna a magyaroktól is – erről szó sem lehet, amíg Magyarországon nemzeti kormány van" – üzente közösségi oldalán Orbán Balázs. Az EU háborús készülődése egyértelmű: Brüsszel célja, hogy megtámadja Oroszországot, ebbe a háborúba pedig minden tagállamot bele akarnak rángatni, akár akarják, akár nem. Magyarország véleménye az első pillanattól kezdve világos: békét akarunk, nem háborút, a harcok támogatása, a háborús helyzet fokozása helyett fegyverszünetet és béketárgyalásokat. A mi célunk, hogy ha már megállítani nem is tudjuk ezt a háborús készülődést, legalább kimaradjunk belőle.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.