Orbán Balázs: Újabb bizonyíték, hogy Brüsszel háborúra készül

"A brit vezérkari főnök szerint fel kell készülni a háborúra: ha szükséges, a fiainknak és lányainknak is harcolni kell majd, és egyre több család fogja megtapasztalni, mit jelent áldozatot hozni a nemzetért. Pontosan ez az, amit Brüsszel elvárna a magyaroktól is – erről szó sem lehet, amíg Magyarországon nemzeti kormány van" – üzente közösségi oldalán Orbán Balázs. Az EU háborús készülődése egyértelmű: Brüsszel célja, hogy megtámadja Oroszországot, ebbe a háborúba pedig minden tagállamot bele akarnak rángatni, akár akarják, akár nem. Magyarország véleménye az első pillanattól kezdve világos: békét akarunk, nem háborút, a harcok támogatása, a háborús helyzet fokozása helyett fegyverszünetet és béketárgyalásokat. A mi célunk, hogy ha már megállítani nem is tudjuk ezt a háborús készülődést, legalább kimaradjunk belőle.