Nézőpont Intézet: A Fidesz továbbra is magabiztosan vezet a Tisza Párt előtt

A TISZA Pártnak nem sikerült átvenni a kezdeményezést a Szőlő utcai intézetben történtek átpolitizálásával, támogatottsága egy százalékponttal csökkent is november vége óta (40-ről 39 százalékra). Az eredetileg a kormánypárti háborúellenes gyűlés mellé tervezett mohácsi fórum helyett összehívott fővárosi demonstráció után is változatlan, hétszázalékpontos a Fidesz (46 százalék) előnye a TISZA Párt (39 százalék) előtt.
A Nézőpont Intézet decemberi felmérése alapján egyértelműen elmondható, hogy a kormánypártok megnyerték a politikai őszt. A TISZA-adó népszerűtlensége, a jóléti intézkedések, a miniszterelnöki alkalmasság és a kormányoldal digitális aktivizálódása is javított a párt helyzetén a nyár eleje óta.
Nem véletlen, hogy a parlamenti küszöbtől változatlanul távol lévő Demokratikus Koalíció is a gyermekvédelmi kérdésből próbált politikai tőkét kovácsolni, ugyanakkor az akció Dobrev Klára számára nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, miután pártja decemberben továbbra is csak 3 százalékon áll. Bejutó helyen áll azonban a Mi Hazánk Mozgalom (6 százalék) és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (5 százalék) is.
A Nézőpont Intézet kutatása 2025. december 15. és 16. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék. A teljes népességben a magyar választók 40 százaléka szimpatizál a Fidesszel, 34 százaléka a TISZA Párttal, 6 százaléka a Mi Hazánkkal, 2 százaléka a Demokratikus Koalícióval és 3 százalék a Kétfarkú Kutya Párttal.
A legvalószínűbb listás eredmény az összes aktív, részvételében biztos választópolgár pártpreferenciáját tartalmazza, azok bevallása vagy segédkérdésekkel való beazonosítása alapján. Ez az eredmény áll a legközelebb a választás várható tényleges, belföldi listás eredményéhez.
