Nagy Ervin szerint ki kell halnia az idősebb generációnak

A Mandiner korábbi cikkében bemutatta, hogyan beszélt Nagy Ervin egy zártkörű háttérbeszélgetésen arról, hogy visszasírja a brutális megszorításokkal terhelt 2009-es Bajnai-kormány időszakát és annak „köznyugalmát”. Azt az időszakot, amely a modern magyar történelem egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi válságának éve volt, amikor családok mentek tönkre és nyugdíjasok kerültek lehetetlen anyagi helyzetbe. Ezt szeretné vissza a tiszás politikus, aki a kormányváltás után egy radikális baloldali fordulatra is áhítozik. A kiszivárgott felvétel nagy felháborodást váltott ki — most azonban újabb hanganyag érkezett szerkesztőségünkhöz, amely az előzőekhez hasonló, súlyos és megdöbbentő állításokat tartalmaz.
A felvételen ezúttal is Nagy Ervin beszél, és kijelentései minden eddiginél szemléletesebben mutatják meg, milyen gondolkodásmód húzódik meg a Tisza politikai köreiben. Az újabb botrányra azután kerül sor, hogy kiderült: Magyar Péterék 1300 milliárd forintos megszorításra készülnek.
Nagy Ervin: „Egyszerűen ki kell haljon ez a generáció”
A kiszivárgott felvételen Magyar Péter politikusa arról beszél, hogy a politikai változáshoz szerinte generációs átrendeződésre — sőt generációk „kihalására” — van szükség. A mondatok még leírva is megrázóak.
Íme a szó szerinti idézet:
Én olyan fiatalembereket fogok keresni, akik nem a sérelemkultúrából dolgoznak. Mert már egy másik generáció – ti egy másik generáció tagjai vagytok szerintem. Szóval, hogy ez a „mi volt a, nagypapával, nagymamával, a komcsik meg a *vaa*”. Szóval egyszerűen ki kell haljon ez a generáció sajnálatos módon, ahhoz, hogy megint újra lehessen egy ilyen ilyen szélesebb kultúrhorizontba mindenkit, érdeme szerint, egyébként támogatni
– mondja a Tisza párt vezető politikusa egy háttérbeszélgetésen, amit itt meg is hallgathat.
Ez a kijelentés egy olyan politikustól hangzik el, aki korábban még „kőkemény munkáspártot” vizionált a rendszer leváltása után — most pedig már arról beszél, hogy idősek generációjának kell eltűnnie ahhoz, hogy új politikai korszak jöhessen.
Ezek a mondatok nem csak felháborítóak és elfogadhatatlanok, de Magyarország történelmének legsötétebb időszakát is felidézik.
A két kiszivárgott felvétel együtt már világos mintázatot rajzol: radikális baloldali fordulat, generációs feszültségkeltés, és olyan gondolatok, amelyek a nyilvánosság előtt vállalhatatlanok lennének.
Nagy Ervin szavai új megvilágításba helyezik a Tisza politikai arculatát: a nyilvánosságban hirdetett mérsékelt, „technokrata” imázs mögött egy szélsőbaloldali, társadalmi konfliktusokra építő gondolkodásmód húzódik meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.