Szégyellje magát a nőket alázó Klubrádió és a Telex

„Kevés ízléstelenebb címet olvastam annál, mint amit a DK-közeli Telex ma produkált. Ráadásul két női szerzővel végeztették el a piszkos melót” – kezdte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-bejegyzését, majd kifejtette:

„Történt ugyanis, hogy az Arató nevű romlott klubrádiós kommunista két családanyáról (Novák Katalin és Varga Judit) Kurvák cseréje címmel tett közzé írást vasárnap. A máskor oly érzékeny baloldali politikusnők hallgatnak azóta is, akárcsak a külföldi pénzért versengő és Gyurcsányék kívánságait leső dollármédia. Az általános felháborodások után Arató azt hazudta (ahogy a klubrádióban tanulta), nem is így tette közzé a cikket, majd amikor ez nevetségessé vált már a sajátjai előtt is, törölték azt.

Na, erre fel gondolta csak úgy a DK-közeli Telex, hogy a »hiteles és – természetesen – nagyon független tájékoztatás« érdekében írnak az ügyről, napokkal később, melyhez a képen látható címet adták.

Nos, kedves szerző hölgyek! Nem a jobboldali sajtó »ugrott rá« erre a »gumicsontra« (ahogy nevezik), hanem minden jóérzésű ember. Látom, nagyon igyekeznek megszolgálni a jussukat, és a bagatellizálás is már jól megy, de vajon nagy igyekezetükben gondoltak-e arra, mit éreznek majd, ha önökről bárki így beszél a teljes nyilvánosság előtt? És arra gondoltak-e, hogy ezek után maguk szóvá sem tehetik majd mindezt? Ha pedig valaki mégis felháborodik, akkor önök nyomán elég lesz csak napok múltán annyit mondani, hogy valaki »ráugrott erre a gumicsontra«. Számoltak ezekkel? És nem tudom, vannak-e gyermekeik, de ha igen, vajon mit fognak majd szólni mindehhez?” – tette fel a kérdéseit a Fidesz frakcióvezetője, majd hozzátette:

Nos, önöknek sikerült annyira igyekezniük egy kis kollegiális dicséretért, hogy innentől kezdve, ha magukkal is megtörténik ugyanez, bár sokan leszünk, akik hasonlóan gondolkodunk majd, mint Arató cikke kapcsán, annak már kevesebb jelentősége lesz. Kár, hogy a nevüket áldozták ezért a gátlástalan klubrádiósért!

– zárta bejegyzését Kocsis Máté.

„Elítéljük a kritika ilyen formában való megfogalmazását, helyesnek tartjuk, hogy a publicisztikát a szerző visszavonta” – kommentálta a Nőkért Egyesület elnöke a Klubrádión megjelent botrányos publicisztikát.

Antoni Rita úgy véli, nem Arató András volt az egyetlen, aki ilyen színvonalon érvelt, de szerinte a többi hasonló megnyilvánulás nem kapott széles körű figyelmet.

A reakciók e csoportja világosan jelzi, amit egyesületünk mindig is hangsúlyozott, miszerint a szexizmus nemcsak jobboldali, hanem össztársadalmi probléma, így minden közegben tudatosan küzdeni kell ellene

– fogalmazott a szervezet elnöke.

Mint arról már beszámolunk Kurvák cseréje címmel jelent meg publicisztika Novák Katalin és Varga Judit lemondásáról vasárnap a Klubrádió honlapján.

Talán még ők is érezték, hogy ezzel túl messzire mentek, ugyanis hétfő délutánra már „Bútorok cseréje?”-re változtatták az eredeti címet, ugyanis még az url-t is átírták.

Az internet azonban nem felejt: a Google-keresésekben is jól látszott az eredeti verzió.

Ez az ő stílusuk.

Ha a címet át is írták, Arató András véleménycikke még hemzsegett a közönséges sértésektől. A köztársasági elnök, valamint a korábbi igazságügyi miniszter lemondása kapcsán azt írta:

ha nem megy jól a kupleráj, nem a bútort kell lecserélni, hanem a kurvákat.

Emellett félreérthetetlenül „Novák és Varga úrhölgyekről”, valamint „(nyilvános) házról” írt. Jellemző az is, hogy szerinte a lemondás után a nők „a közélettől is a fakanál irányába veszik az útjukat”.

Arató András publicisztikája törlése után közleményben kezdett el bocsánatot kérve magyarázkodni. Az obszcén stílusra az ügy kapcsán kivált haragos indulataira hivatkozott, szavai szerint írását vagy félreértették, vagy szándékosan félreértelmezték, ezért döntött úgy, hogy végül visszavonja a cikket. Arató András azt állítja, az írás eredeti címét még a publikálása előtt megváltoztatta, és csak egy technikai malőr miatt jelent meg a botrányos cím.

Beszédes, hogy Arató András hiába gázolt bele a nők becsületébe, beszélt obszcén módon Novák Katalinról és Varga Juditról, a Klubrádióban következményként mindössze a cikk törlésére, valamint egy kényelmetlen bocsánatkérésre futotta.

Arató Gergely szerint a Klubrádió obszcén cikke nem fontos ügy, Jakab Péter kikerülte a válaszadást, Jámbor András pedig megfutamodott a Magyar Nemzet kérdései elől. Illés Boglárka fideszes országgyűlési képviselő felszólította a baloldal női politikusait, hogy mondjanak véleményt a botrányról.

Novák Katalin és Varga Judit lemondását követően jelent meg a Klubrádió oldalán Arató Andrásnak az a véleménycikke, ami hatalmas felháborodást keltett. Az írás először Kurvák cseréje címmel jelent meg. Ahogyan arra a Magyar Nemzet egyébként felhívta már a figyelmet, eddig sem a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, sem a Klubrádió nem reagált a lap által a témában feltett kérdésekre, és az ellenzéki politikusok sem. Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció árnyék-kormányszóvivője például csak annyit válaszolt, hogy „A Magyar Nemzetnek nem szeretnék válaszolni.”

Arató Gergely, a DK kormányprogramért felelős árnyékminisztere viszont azt mondta, hogy elutasítja, ha valaki nőkről lealacsonyító módon beszél, azt is hozzátette, hogy ez a saját véleménye és nem a pártjáé, hiszen mint fogalmazott, nem alakítanak ki újságcikkekről álláspontot.

Jakab Péter, a Jobbik korábbi elnöke nem volt hajlandó a témában egyenes választ adni, így nem ítélte el a cikket és annak tartalmát, szokásához híven azt hajtogatta csupán, hogy fel kell oszlatni az Országgyűlést. Érdemi választ szintén nem volt hajlandó adni a Magyar Nemzetnek a Párbeszéd- frakcióban ülő Jámbor András sem.

Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese már korábban is elítélően nyilatkozott a cikkről, most a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy az, ahogyan az elmúlt hetekben a baloldal viselkedik nagyon visszatetsző és minősíthetetlen, hiszen csak a saját pecsenyéjüket sütögetik. Az LMP álláspontját pedig Kanász-Nagy Máté ismertette, szerintük bárkiről így beszélni visszataszító.

– A Klubrádió minősítése alpári és nem megengedhető még akkor sem, ha jogos a felháborodás Varga Judit és Novák Katalin döntése miatt

– nyilatkozta Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese, Arató András, a Klubrádió elnökének botrányos véleménycikkével kapcsolatban. A publicisztika címében Arató először kurvának titulálta Novák Katalin köztársasági elnököt, és Varga Judit egykori igazságügyminisztert, majd később a kérdéses véleménycikk címét kurvák cseréjéről, bútorok cseréjére javította.