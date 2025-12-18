Varga Attila, a Tények hírolvasója testközelből tapasztalta meg a brüsszeli rendőrök "vendégszeretetét" – közölte a Tények. Könnygáz, vízágyú és kaotikus jelenetek kísérik az EU-csúcs idején zajló megmozdulást. Könnyekkel küszködve jelentkezett be a TV2 műsorvezetője.
Soha nem látott méretű tüntetés Brüsszelben: a belga fővárosban nagyszabású gazdatüntetés kezdődött az uniós csúcs margóján.
A magyar és más európai gazdák traktorokkal lepték el a brüsszeli utcákat, hogy így fejezzék ki elégedetlenségüket az uniós agrárpolitika és a támogatási rendszer tervezett változtatásaival kapcsolatban.
A soha nem látott méretű demonstráción tiltakozó tömeget azonban vízágyúval és könnygázzal próbálják visszaszorítani a rendőrök.
Utóbbiból a Tények hírolvasója, Varga Attila is kapott, aki a Tények.hu olvasóinak tudósít a helyszínről.
Varga Attila szerint óriási a káosz Brüsszelben.
