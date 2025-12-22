Fotókkal üzent Orbán Viktor: „Hajrá, Karcag!”

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor hétfő reggel ünnepélyes keretek között átadta az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között.
Az esemény kapcsán a miniszterelnök most újabb, látványos fotókkal jelentkezett a közösségi oldalán. A képeken látható, hogy mindenki a kormányfővel akart szelfit készíteni.
Hajrá, Karcag!
- adta a címet az albumnak Orbán Viktor.
