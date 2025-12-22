KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Fotókkal üzent Orbán Viktor: „Hajrá, Karcag!”

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 20:10
Ilyen volt az M4-es autóút átadója.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor hétfő reggel ünnepélyes keretek között átadta az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Mediaworks

Az esemény kapcsán a miniszterelnök most újabb, látványos fotókkal jelentkezett a közösségi oldalán. A képeken látható, hogy mindenki a kormányfővel akart szelfit készíteni.

Hajrá, Karcag!

- adta a címet az albumnak Orbán Viktor.

 

