Ezért ünnepli a MÚOSZ a sajtószabadság eltiprását – tiszás aktivista van a soraikban

Az Ellenpont értesülései szerint a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) alelnöke a Tisza aktivistája. A MÚOSZ posztkommunista újságíró szervezet ünnepelte a bíróság azon döntését, amely betiltotta a Bors Tisza csomagját feltáró különszámának terjesztését.
Betiltották a Tisza-csomagot bemutató különszám terjesztését, ami pro és kontra ütközteti az érveket. A bírósági döntést egy olyan bíró hozta meg, aki rajta volt a Tisza-aktivisták listáján, amely az ukránok által fejlesztett Tisza-applikációból szivárgott ki. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott:
Micsoda véletlen, hogy a Magyar Péterék megszorító csomagját bemutató újság ellen pont egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található nőével
Most azonban kiderült, hogy nem csupán a bírók neve tűnt fel a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján. A MÚOSZ ünnepelte annak a Bors-különszámnak a betiltását, amely a Tisza Párt úgynevezett gazdasági konvergencia programját hozta nyilvánosságra.
A 4 milliós példányszámban nyomtatott Bors-különszám terjesztését a bíróság betiltotta, mivel a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kívánt. A MÚOSZ kiáll a valódi újságírók valódi sajtószabadsága mellett, s egyetért e döntéssel
– írta a MÚOSZ közleményében, amit később a Tisza vezető politikusai, többek között Kármán András, a párt költségvetési tanácsadója és a baloldali sajtó is büszkén lobogtattak.
Az Ellenpont azonban észrevette, hogy a MÚOSZ első alelnöke, Gönczi Mária Éva szintén szerepel az ukránok által fejlesztett Tisza Világ applikációjának kiszivárgott listáján. Magyarán az illető vagy letöltötte az alkalmazást, vagy aláírta a párt valamelyik politikai akcióját.
Az Ellenpont arra is rámutatott, hogy Gönczi Mária Éva pályájának kezdetéről semmi nem derül ki a honlapon, viszont 2000-ben már a posztkommunista szervezetben döntési helyzetben volt.
A MÚOSZ a baloldali médiamunkások gyűjtőhelye. Alelnökként tevékenykedik a Magyar Hang főszerkesztője, György Zsombor, valamint annak lapigazgatója, Dévényi István is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.