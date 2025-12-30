Ezért ünnepli a MÚOSZ a sajtószabadság eltiprását – tiszás aktivista van a soraikban

Az Ellenpont értesülései szerint a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) alelnöke a Tisza aktivistája. A MÚOSZ posztkommunista újságíró szervezet ünnepelte a bíróság azon döntését, amely betiltotta a Bors Tisza csomagját feltáró különszámának terjesztését.

Miért is ünnepli a MÚOSZ a sajtószabadság eltiprását? Fotó: Bors

A MÚOSZ is ünnepel a tiszásokkal – ez áll mögötte

Betiltották a Tisza-csomagot bemutató különszám terjesztését, ami pro és kontra ütközteti az érveket. A bírósági döntést egy olyan bíró hozta meg, aki rajta volt a Tisza-aktivisták listáján, amely az ukránok által fejlesztett Tisza-applikációból szivárgott ki. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott:

Micsoda véletlen, hogy a Magyar Péterék megszorító csomagját bemutató újság ellen pont egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található nőével

Most azonban kiderült, hogy nem csupán a bírók neve tűnt fel a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján. A MÚOSZ ünnepelte annak a Bors-különszámnak a betiltását, amely a Tisza Párt úgynevezett gazdasági konvergencia programját hozta nyilvánosságra.

A 4 milliós példányszámban nyomtatott Bors-különszám terjesztését a bíróság betiltotta, mivel a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kívánt. A MÚOSZ kiáll a valódi újságírók valódi sajtószabadsága mellett, s egyetért e döntéssel

– írta a MÚOSZ közleményében, amit később a Tisza vezető politikusai, többek között Kármán András, a párt költségvetési tanácsadója és a baloldali sajtó is büszkén lobogtattak.

Az Ellenpont azonban észrevette, hogy a MÚOSZ első alelnöke, Gönczi Mária Éva szintén szerepel az ukránok által fejlesztett Tisza Világ applikációjának kiszivárgott listáján. Magyarán az illető vagy letöltötte az alkalmazást, vagy aláírta a párt valamelyik politikai akcióját.

Az Ellenpont arra is rámutatott, hogy Gönczi Mária Éva pályájának kezdetéről semmi nem derül ki a honlapon, viszont 2000-ben már a posztkommunista szervezetben döntési helyzetben volt.

A MÚOSZ a baloldali médiamunkások gyűjtőhelye. Alelnökként tevékenykedik a Magyar Hang főszerkesztője, György Zsombor, valamint annak lapigazgatója, Dévényi István is.