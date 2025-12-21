Bors betiltása: a Kádár-korszakot idézi Magyar Péter

Az utóbbi napokban komoly politikai és közéleti vitát váltott ki Magyar Péter azon kijelentése, miszerint be kellene tiltani a Bors egyik különszámát. A felvetésre több kormányzati és közéleti szereplő is reagált, akik szerint a javaslat súlyosan sérti a sajtó- és véleményszabadság alapelveit, ráadásul kettős mércét mutat az európai jogállamisági szervezetek részéről.
Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár szerint feltűnő a brüsszeli hallgatás az ügyben. Mint fogalmazott, míg korábban a magyar kormányt éles támadások érték a médiatörvény miatt, de most nem szólalnak meg azok a szervezetek, amelyek máskor a jogállamiság élharcosainak mutatják magukat.
Úgy tűnik, hogy ez nem üti ki a biztosítékot ezeknél a szervezeteknél. Ez teljes kettős mérce az európaiak oldaláról. Ezt teljesen felháborítónak tartom. Véleményszabadság, szólásszabadság van Magyarországon
– mondta az államtitkár.
Az államtitkár szerint ugyanakkor legalább világossá vált, mire készül a Tisza Párt, még akkor is, ha programjuk egy részét megpróbálták eltitkolni.
A vagyonadót nem is titkolják, az teljesen egyértelmű, hogy abba beleállnak. Én a hegyvidéki és az újbudai kerületből jövök Budapestről, ott azért van olyan választópolgár, akiket ez már akár érinthetne is. Egymilliárdról kezdték, már levitték 500 millióra. A végén már ott leszünk, hogy 50-100 millió forint. Akkor sajnálkozhatunk utólag, hogy rossz emberre húztuk be az X-et, úgyhogy ez a választások tétje. Vagy egy kiszámítható, a békét támogató szuverén kormányzatot választunk, vagy olyat amely Brüsszel utasításait hajtja végre
– tette hozzá.
Schmitt Pál volt köztársasági elnök szintén határozottan elutasította bármely sajtóorgánum betiltásának gondolatát.
Pont ő, aki hirdeti a sajtó szabadságát és a demokráciát. Szerintem semmilyen lapot nem szabadna betiltani. Ha valamilyen lap olyan cikket közöl, ami az emberi méltóságot súlyosan sérti, azt megértem. De akkor is van peres eljárás. Olyat, hogy központilag betiltani bármilyen sajtóorgánumot, ez nem fér bele a demokráciába
– reagált arra a kérdésünkre, mit gondol Magyar Péter újabb kijelentéseiről.
Pócs János országgyűlési képviselő ennél is keményebb kritikát fogalmazott meg, szerinte Magyar Péter programjai alapján világosan látszik, milyen irányba menne az ország egy esetleges hatalomra kerülése esetén.
A bíróságon, amikor elvesztette az indexes pert, akkor a bíróknak az anyjukat szidta, úgyhogy tőle már ez egyáltalán nem újdonság. Látszik, hogy az a szemlélet, amit ő képvisel, az rosszabb, mint amit bármikor Horn Gyula képviselt
– mondta.
Mint korábban megírtuk, Magyar Péter a Bors különszámának betiltását azért kezdeményezné, mert abban a lap bemutatta a Tisza Párt megszorító programját és annak várható következményeit. Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő szerint ennek egyértelmű oka van.
A Tisza Párt egy durva, brutál megszorító csomagot akar megvalósítani, személyi jövedelemadót akar emelni, társasági adót akar emelni a vállalkozásoknak. Ez egy óriási csapás. Általános forgalmi adót akar emelni, ez brutális áremelkedés. Meg akarja adóztatni a nyugdíjakat és a kedvezményeket elvenni.
– fogalmazott az Európa Parlamenti képviselő, aki szerint most, hogy mindez nyilvánosságra került, a Tisza Párt a cenzúra eszközéhez akar nyúlni. Azonban leszögezte, hogy ezt nem fogjuk engedni. Tehát az a helyzet, hogy az ország a szólásszabadság, a sajtószabadság országa, meg fogjuk védeni a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, és minden magyar polgárhoz eljuttatjuk az igaz hírt. Érthető Magyar Péter vergődése. Az az igazság, hogy amit főzött, azt neki kell megenni.
Németh Szilárd a történelmi párhuzamokra is felhívta a figyelmet, szerinte a sajtó betiltásának gondolata a Kádár-korszak cenzúráját idézi.
Aczél elvtárs, az, aki elindította a támogatott, a tűrt meg a tiltott kategóriát. Úgy látszik, ezeket az időket szeretnék visszahozni. Ez egy igazi baloldali gondolat, sőt baloldali kommunista gondolat, ami nekem nem tetszik, majd jól betiltom. Elképesztő, amit megengednek. Ennél elképesztőbb szerintem, hogy lennének, akik az igazságszolgáltatásban mellé állnának. Felháborító!
Rétvári Bence szerint pedig a Bors ügye csak az első lépés lenne.
Ez csak az első. Ez ugye aztán szeretetország, a sajtószabadság. De lépésében ilyen, és én azt tapasztalom – ezt még a Tisza-szimpatizánsok is látják –, hogy aki nem száz százalékban azt mondja, amit ő hallani akar, arra ellenségként tekint.
A politikus arra is emlékeztetett, hogy Magyar Péter már saját képviselőit is elhallgattatta.
A sajtószabadságnak hogyan kell működni egy országban? Szerintük úgy kell működni a sajtószabadságnak, hogy egy pártvezető, ha nem tetszik egy lap, akkor egész egyszerűen betiltatná. Nem visel el egyetlen egy kritikát sem, nem viseli el az érveknek az ütköztetését. Emiatt az embernek van elege Magyar Péternek ebből az agresszív fellépéséből.
– fogalmazott Rétvári Bence.
