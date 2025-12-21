Bors betiltása: a Kádár-korszakot idézi Magyar Péter

Az utóbbi napokban komoly politikai és közéleti vitát váltott ki Magyar Péter azon kijelentése, miszerint be kellene tiltani a Bors egyik különszámát. A felvetésre több kormányzati és közéleti szereplő is reagált, akik szerint a javaslat súlyosan sérti a sajtó- és véleményszabadság alapelveit, ráadásul kettős mércét mutat az európai jogállamisági szervezetek részéről.

A szegedi Háborúellenes Gyűlésen is elérhető volt a Bors különszáma, amit Magyar Péter be akar tiltatni. / Fotó: MW

Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár szerint feltűnő a brüsszeli hallgatás az ügyben. Mint fogalmazott, míg korábban a magyar kormányt éles támadások érték a médiatörvény miatt, de most nem szólalnak meg azok a szervezetek, amelyek máskor a jogállamiság élharcosainak mutatják magukat.



Úgy tűnik, hogy ez nem üti ki a biztosítékot ezeknél a szervezeteknél. Ez teljes kettős mérce az európaiak oldaláról. Ezt teljesen felháborítónak tartom. Véleményszabadság, szólásszabadság van Magyarországon



– mondta az államtitkár.

Az államtitkár szerint ugyanakkor legalább világossá vált, mire készül a Tisza Párt, még akkor is, ha programjuk egy részét megpróbálták eltitkolni.



A vagyonadót nem is titkolják, az teljesen egyértelmű, hogy abba beleállnak. Én a hegyvidéki és az újbudai kerületből jövök Budapestről, ott azért van olyan választópolgár, akiket ez már akár érinthetne is. Egymilliárdról kezdték, már levitték 500 millióra. A végén már ott leszünk, hogy 50-100 millió forint. Akkor sajnálkozhatunk utólag, hogy rossz emberre húztuk be az X-et, úgyhogy ez a választások tétje. Vagy egy kiszámítható, a békét támogató szuverén kormányzatot választunk, vagy olyat amely Brüsszel utasításait hajtja végre

– tette hozzá.

Egyetlen lapot sem szabad betiltani

Schmitt Pál volt köztársasági elnök szintén határozottan elutasította bármely sajtóorgánum betiltásának gondolatát.



Pont ő, aki hirdeti a sajtó szabadságát és a demokráciát. Szerintem semmilyen lapot nem szabadna betiltani. Ha valamilyen lap olyan cikket közöl, ami az emberi méltóságot súlyosan sérti, azt megértem. De akkor is van peres eljárás. Olyat, hogy központilag betiltani bármilyen sajtóorgánumot, ez nem fér bele a demokráciába



– reagált arra a kérdésünkre, mit gondol Magyar Péter újabb kijelentéseiről.