„Nincs Karácsony Hadházy-botrány nélkül” – aggasztó dolog derült ki Hadházy Ákos emberéről

Egy hónappal ezelőtt tört ki a botrány, amikor kiderült, hogy a zuglóiak közpénzén működik a helyi baloldali propaganda. Fény derült arra is, hogy Kovács Áron Attila a kommunikációs feladatok ellátásáért havonta 450 ezer forintot kap a zuglói adófizetőktől. Mindezt úgy, hogy közben működik a Zugló Információs és Médiacsoport Kft., amely 250 milliós keretet biztosít a zuglói önkormányzatnak, hogy a kommunikációs feladatokat ellássa. Most pedig Hadházy Ákos egyik bizalmasáról, dr. Halász Árpádról derült ki, hogy súlyos jogsértést követhetett el - írja a Metropol.
Rózsa András, Zugló baloldali polgármestere az az ember, akit Hadházy Ákos épített fel, ő ültette be a polgármesteri irodába. Ez azt is jelenti, hogy Hadházy uradalmában a gondnok nem más, mint Rózsa András, aki nyilván ezért hálás és mindent megtesz azért, hogy az országos politikai lejárató kampányait, zebra-látomásait megfelelő szinten művelje.
Mindemellett itt van dr. Halász Árpád, aki a Momentum pártügyvédje. Róla derült ki, hogy úgy végez több millió forintért jogi tanácsadó munkát az önkormányzatban, hogy 2025 október 6-án az Ügyvédi Kamara megszüntette az ügyvédi tagságát. Amikor erre rákérdeztek a testületi ülésen, kiderült, hogy erről Rózsa András polgármester tudott, Pécsi Diána képviselő kérdésére pedig az is felmerült, hogy a felfüggesztésre pénzmosás gyanújával kapcsolatos büntetőeljárás miatt került sor.
– mondta Radics Béla a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője. Az ügy kapcsán elképesztő számokat közölt; Halász Árpád milliókat kapott a törvénytelen keretek között végzett munkáért.
Jelen pillanatban Hadházy Ákos, aki nagy korrupcióellenes hadjárónak mondja magát, úgy alakította át a zuglói önkormányzatot, hogy a legbizalmasabb pártkatonáit a zuglóiak pénzén fizeti. Ily módon 30 millió forintokat vesz ki az a pártügyvéd, aki ellen valószínűsíthetően pénzmosás gyanújával folyik eljárás. Amikor pedig erre fény derült, november 12-én egy új szerződést kötött vele polgármester, mert azt hitte, ha magánszemélyként foglalkoztatja őt, ez az egész fű alatt tud maradni. Ez mi, ha nem zugírászkodás? Jelen pillanatban 28 millió 872 ezer 656 forintot kifizetett már ennek az embernek Zugló önkormányzata. Ezt megpróbálták okosban megoldani.
Radics Béla kijelentette; Rózsa Andrásnak és Hadházy Ákosnak tisztáznia kell, milyen módon kapcsolódnak a pénzmosásos ügyek a zuglói önkormányzathoz.
A zuglói önkormányzat közel fél tucat szerződést kötött dr. Halász Árpád ügyvédi irodájával. Ő nem a kiemelkedő jogi szaktudása miatt került a zuglói önkormányzati vezetés homlokterébe, hanem mert ellenzéki politikai aktivistaként és a Momentum pártügyvédjeként ismert. Ezen párt színeiben indult Rózsa András, ez a párt támogatta Hadházy Ákost is. Rózsa András a Momentum pártügyvédjét bízta meg már a kinevezését követő napon. Halász Árpád legkevesebb 30 millió forintot tett már zsebre. Ha bárhol az országban hasonló korrupciós ügyek mentén ennek a pénznek legalább a tizede kerül egy ügyvédhez, akkor rá jellemző túlzásokkal tart korrupcióinfós sajtótájékoztatót Hadházy Ákos, ám ha ő érintett ilyen ügyben, akkor hallgat.
– fogalmazott Deutsch Tamás Európai Parlamenti képviselő, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem csupán korrupció gyanúja, hanem a zugírászkodás bűncselekményének alapos gyanúja merül fel, amely komoly büntetéssel is járhat.
Októberben a Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi-etikai eljárás mellett felfüggesztette Halász Árpád ügyvédi státuszát. Ő tehát jogszerűen ügyvédi munkát nem végezhet. A felfüggesztését követően alig egy hónappal 100 százalékban jogi munka elvégzésére, a korábbi időszakban jogászként megkapott szerződésekhez hasonló jogi tartalommal bízta meg Rózsa András Halász Árpád magánszemélyt. Az ilyen fedett szerződés, amikor egy felfüggesztett státuszban lévő ügyvéd ilyen megbízást teljesít, ez a zugírászkodás bűncselekményének gyanúját vetíti elő, amely több év szabadságvesztéssel is járhat. Ennek ügyében az illetékes bűnüldöző hatóságokhoz fogunk bejelentéssel fordulni.
A képviselő kiemelte, hogy semmilyen korrupciós ügy nem maradhat büntetlenül, elég volt abból, hogy Hadházy Ákos mindenbe és mindenkibe beleköt és hazugságokat terjeszt.
