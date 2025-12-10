A német kormány Ukrajnával közös 10 pontos háborús együttműködési tervet tett közzé

A német kormány új, 10 pontos együttműködési tervet jelentett be Ukrajna védelmi kapacitásainak megerősítésére, amelyben Németország és Ukrajna jelentősen bővíti fegyveripari közös munkáját – beleértve közös kutatásokat, fejlesztést és gyártást is – írja a Ripost. A részleteket a tervről a német sajtó és nemzetközi források egyaránt ismertették. A terv szerint Berlin és Kijev stratégiai partnerséget kíván kialakítani a hadiiparban, nem csak Ukrajna számára, hanem közvetve egész Európa védelmére is. A felek együttműködnek olyan modern katonai technológiákban, mint például a dróntechnológia, harctéri rendszerek és szenzoralapú megoldások. Ukrajna védelmi ipara számára koordinációs irodát hoznak létre, amely a két ország hadiipari együttműködését hivatott erősíteni. A német katonai attaséi állományt bővítik Kijevben a német nagykövetségen, ami az együttműködés mélyítését jelzi.
A dokumentum említi, hogy európai partnerekkel közösen, Ukrajna javára is terveznek fegyverbeszerzési programokat, beleértve ukrán gyártású rendszerek közös vásárlását is. A tervek között szerepel, hogy ukrán fejlesztésű fegyverek akár Németországban is készülhetnek.
Ugyanakkor a német technológiai know-how átadása is része az együttműködésnek, különösen olyan kritikus területeken, mint a drónok és más modern rendszerek gyártása.
Nemrég például egy német-ukrán dróngyártó vállalkozás is létrejött, mely a gyártást Németországban tervezi, és akár tízezres nagyságrendű drón előállítására is alkalmas – ez a terv szorosan kapcsolódik a 10 pontos stratégiához. A német kormány már legalább félmilliárd eurót fordított közös hadiipari projektekre, és eddig több mint 40 milliárd euró katonai támogatást nyújtott Ukrajnának – ami Németországot az egyik legnagyobb európai támogatójává teszi a háború során – írta meg a Handelsblatt.
A terv hívei szerint a közös hadiipari munka erősítheti Ukrajna védekezőképességét a hosszú háborúban, és hozzájárulhat ahhoz, hogy Európa kevesebb importtól függjön. Másfelől viszont ez azt jelenti, hogy Németország és partnerei egyre mélyebben belesodródnak a konfliktusba, miközben európai ipari és stratégiai érdekeiket újabb katonai elköteleződések felé mozdítják.
