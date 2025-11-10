Menczer Tamás egy videót is közzétett, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondja: "Mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon". A kommunikációs igazgató szerint ez azt jelenti, hogy "Brüsszel és Zelenszkij szét akarják verni a Trump-Orbán megállapodást".

Orbán Viktor elérte Washingtonban, hogy az energiaárak továbbra is Magyarországon legyenek a legalacsonyabbak egész Európában. Ez nem tetszik Brüsszelnek és nem tetszik Zelenszkijnek. Szét akarják verni, le akarják rombolni a megállapodást

- írta a politikus.

Ha sikerül, jön az 1000 forintos benzin és a háromszoros rezsiár - tette hozzá.

Menczer Tamás szerint fel kell készülni arra, hogy a Trump-Orbán megállapodás után a brüsszeli és az ukrán támadások brutálisak és folyamatosak lesznek. "Ezt bizonyítja Zelenszkij azonnali fenyegetése is" - hangsúlyozta.

"Akárhogy próbálkoznak, számunkra Magyarország az első, és minden erőnkkel védeni fogjuk a Trump-Orbán megállapodás eredményeit, a rezsicsökkentést és Európa legalacsonyabb energiaárait. Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék Magyarországot Ukrajnáért" - fogalmazott Menczer Tamás.