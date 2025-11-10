Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Réka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brüsszel és Zelenszkij szét akarják verni a Trump-Orbán megállapodást

Trump-Orbán-csúcs
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 14:33
Volodimir ZelenszkijOrbán-Trump-csúcsBrüsszel
Zelenszkij Magyarországot fenyegeti - jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hétfői Facebook-bejegyzésében.

Menczer Tamás egy videót is közzétett, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondja: "Mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon". A kommunikációs igazgató szerint ez azt jelenti, hogy "Brüsszel és Zelenszkij szét akarják verni a Trump-Orbán megállapodást".

Orbán Viktor elérte Washingtonban, hogy az energiaárak továbbra is Magyarországon legyenek a legalacsonyabbak egész Európában. Ez nem tetszik Brüsszelnek és nem tetszik Zelenszkijnek. Szét akarják verni, le akarják rombolni a megállapodást

 - írta a politikus.

Ha sikerül, jön az 1000 forintos benzin és a háromszoros rezsiár - tette hozzá.

Menczer Tamás szerint fel kell készülni arra, hogy a Trump-Orbán megállapodás után a brüsszeli és az ukrán támadások brutálisak és folyamatosak lesznek. "Ezt bizonyítja Zelenszkij azonnali fenyegetése is" - hangsúlyozta.

"Akárhogy próbálkoznak, számunkra Magyarország az első, és minden erőnkkel védeni fogjuk a Trump-Orbán megállapodás eredményeit, a rezsicsökkentést és Európa legalacsonyabb energiaárait. Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék Magyarországot Ukrajnáért" - fogalmazott Menczer Tamás.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu