Rekord rekord hátán: tovább erősödik a forint az Orbán–Trump-csúcs után

Már múlt pénteken is remek formát mutatott a forint, a hétvégi washingtoni tárgyalások pedig újabb lendületet adtak a magyar devizának. Az euró–forint grafikonon már a hétfő reggel támasztörést hozott – írja a Világgazdaság.

Komoly lökést adott a magyar devizának, hogy hétvégén megállapodás született Magyarország és az Egyesült Államok között. A pénteki találkozón többek között szankciómentességről, pénzügyi csomagról, LNG-vásárlásról és fegyverbeszerzésről állapodott meg Donald Trump és Orbán Viktor. Az orosz olaj és föld gázvásárlására szankciómentességet biztosít az USA (ugyanakkor ez természetesen nem vonatkozik az Európai Unió szankcióira), illetve mentesítést adott a Paks II erőműre vonatkozó amerikai szankciók alól is.

Pénteken újabb hullámban erősödött a hazai fizetőeszköz, az euró–forint jegyzése a 385-ös szint alá süllyedt. A technikai támasz 384 közelében húzódik. Hétfőn reggel már ezzel a támasszal birkózott a forint, 383,95-ig leszúrva. Majd nyitás után már 383,5 közelében járt, letörve a támaszt.

Kérdés, mennyire lesz szignifikáns a letörés:

Vajon hol találjuk majd tőzsdezáráskor a kurzust?

A dollárral szemben is újabb forinterősödési hullám követte a pénteki menetet. Ráadásul már pénteken is meredekebb volt a forint erősödése a dollárral szemben.