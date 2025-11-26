Tiszás megszorító csomag: két sávos adóval szipolyoznák el az emberek pénzét Magyar Péterék

Az Index kedden mutatta be azt a több száz oldalas, szignókkal ellátott dokumentumot, amely a Tisza Párt gazdasági elképzeléseit mutatja be. Magyar Péterék a fájó emlékeken alapuló baloldali megszorító politikát hoznák vissza, aminek szinte az összes társadalmi csoport súlyos vesztese lenne.

Fotó: AFP

Az irattömbből az derül ki például, hogy a Tisza Párt 1300 milliárd forintra szeretne szert tenni évente, ennek finanszírozására az emberek pénzére vetettek szemet. Magyar Péterék adórendszerre szabott reformja a mindennapok szintjén is érezhető lenne: a progresszív szja bevezetésével gyakorlatilag minden átlagkereső zsebébe mélyebben nyúlna az állam. A tervezet két új kulcsot vezetne be:

22 százalékos adót fizetnének azok, akik bruttó 416 ezer forint felett keresnek – szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687 100 forint volt , tehát ez az intézkedés egy átlag, de még a bruttó mediánkeresetből (568 700 forint) élőket is érintené.

A bruttó 1,25 millió felett keresők esetében pedig már 33 százalékra ugrik az adókulcs. Számításaink szerint ez azt jelenti, a jelenlegi magyar átlagkeresetűeknek éves szinten akár több százezer forinttal is többet kellene befizetniük.