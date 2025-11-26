Tiszás megszorító csomag: két sávos adóval szipolyoznák el az emberek pénzét Magyar Péterék

Az Index kedden mutatta be azt a több száz oldalas, szignókkal ellátott dokumentumot, amely a Tisza Párt gazdasági elképzeléseit mutatja be. Magyar Péterék a fájó emlékeken alapuló baloldali megszorító politikát hoznák vissza, aminek szinte az összes társadalmi csoport súlyos vesztese lenne.
Az irattömbből az derül ki például, hogy a Tisza Párt 1300 milliárd forintra szeretne szert tenni évente, ennek finanszírozására az emberek pénzére vetettek szemet. Magyar Péterék adórendszerre szabott reformja a mindennapok szintjén is érezhető lenne: a progresszív szja bevezetésével gyakorlatilag minden átlagkereső zsebébe mélyebben nyúlna az állam. A tervezet két új kulcsot vezetne be:
Tehát a Tisza gazdaságpolitikai csomagjának ez a része széles társadalmi rétegek nettó fizetését érintené közvetlenül.
