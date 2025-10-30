Lesz 14. havi nyugdíj

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 19:19 / FRISSÍTÉS: 2025. október 30. 19:22
14. havi nyugdíjvita
Hosszú vita és egyeztetés után a kormánytagok több kérdésben is döntésre jutottak.

Orbán Viktor legfrissebb Facebook-videójában elmondta, hogy hosszú vita volt a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, de azt eldöntötték, hogy lesz. A szerdai kormányülés igen hosszúra nyúlt, mert sok volt az előterjesztés, rengeteg fontos döntést hoztak meg.

A kormányülésen döntéseket hoztak a szociális és kulturális ágazatról, 15 százalékos béremelésről, a nevelőszülők juttatásairól. Összeraktak egy akciótervet az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetének javítására. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
