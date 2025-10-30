Lesz 14. havi nyugdíj

Orbán Viktor legfrissebb Facebook-videójában elmondta, hogy hosszú vita volt a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, de azt eldöntötték, hogy lesz. A szerdai kormányülés igen hosszúra nyúlt, mert sok volt az előterjesztés, rengeteg fontos döntést hoztak meg.
A kormányülésen döntéseket hoztak a szociális és kulturális ágazatról, 15 százalékos béremelésről, a nevelőszülők juttatásairól. Összeraktak egy akciótervet az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetének javítására.
