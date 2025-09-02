Orbán Viktor: saját otthont MINDENKINEK!

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, szeptember 1-jén elindult az Otthon Start Program. Ennek kapcsán pedig most fontos részleteket közölt Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

Orbán Viktor MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Az MNB is beállt az Otthon Start program mögé. Már 41 éves kor felett is elég lesz a 10% önerő. Amit vállaltunk, komolyan vesszük: saját otthont MINDENKINEK!

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.