Ez lenne a következménye a Tisza által tervezett többkulcsos adórendszer bevezetésének

Magyarország az elmúlt évtizedben az egységes, alacsony adókulcsnak köszönhetően az egyik legvonzóbb befektetési célponttá vált Közép-Európában. A többkulcsos adórendszer viszont éppen ezt a stabilitást és kiszámíthatóságot áshatná alá. - írja az Ellenpont.

Magyarország a társasági adórendszer mértékének listáján.

Mindez a a kisebb vállalkozások számára 12–15 százalék, a közepes cégeknél 18–20 százalék, míg a nagyvállalatok esetében akár 25 százalékos adókulcs emelés is elképzelhető.

A javaslatot a Tisza párt tanácsadói az „igazságosabb közteherviselés” jelszavával indokolják, de a gazdasági szakértők többsége szerint egy ilyen lépés komoly piaci torzulásokat okozna, és elriaszthatná a befektetőket.

Ezt a kijelentést, a korábbi jegybankelnök Surányi György tette egyértelművé egy interjúban, mikor a Szabad Európának beszélt arról, hogy az államháztartást a bevételi oldalon, vagyis adóemelésekkel lehetne stabilizálni. Ezek közé tartozna a társasági adó felemelése.

A társasági adórendszer emelése miatt utcára kerülnének az emberek

A gazdasági visszaesés és a foglalkoztatás csökkenése a költségvetés más területein is éreztetné hatását. A csökkenő adóalapok miatt veszélybe kerülne a rezsicsökkentés, ami több százezer magyar háztartás kiadását csökkentette az elmúlt években. Emellett pedig a CSOK-ot is el kellene törölni, sőt az október elsején bevezetett anyáknak járó személyi jövedelem adó is megszűnne.

Vagyis a többkulcsos TAO – akárcsak a korábban kiszivárgott 25 százalékos egységes adóemelés – nem garantálná a költségvetési többletet, miközben komoly társadalmi károkat okozna.

Külföldön sem működik a többkulcsos adórendszer

Franciaországban és Olaszországban is többkulcsos adórendszer működik, ami miatt csökkent a két ország versenyképessége a piacon és arra ösztönözte az embereket, hogy adócsalókká váljanak. A franciákkal és az olaszokkal szemben a britek épp ennek az ellenkezőjét csinálták és ennek köszönhetően ott növekedett a beruházási ráta, valamint stabilizálódott a munkaerőpiac is.



