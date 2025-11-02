Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ez lenne a következménye a Tisza által tervezett többkulcsos adórendszer bevezetésének

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 12:07 / FRISSÍTÉS: 2025. november 02. 12:15
Mint ahogy az kiderült a Tisza Párt a korábban kiszivárgott adóemelési csomag mellett egy többkulcsos társasági adórendszer bevezetésén is gondolkodik. A tervek szerint a jelenlegi, egységes 9 százalékos társasági adórendszer helyett háromsávos rendszer jöhetne létre, ami súlyos csapást mérne a magyar családokra.
Magyarország az elmúlt évtizedben az egységes, alacsony adókulcsnak köszönhetően az egyik legvonzóbb befektetési célponttá vált Közép-Európában. A többkulcsos adórendszer viszont éppen ezt a stabilitást és kiszámíthatóságot áshatná alá. - írja az Ellenpont

társasági adórendszer
Magyarország a társasági adórendszer mértékének listáján. 

Mindez a a kisebb vállalkozások számára 12–15 százalék, a közepes cégeknél 18–20 százalék, míg a nagyvállalatok esetében akár 25 százalékos adókulcs emelés is elképzelhető. 

A javaslatot a Tisza párt tanácsadói az „igazságosabb közteherviselés” jelszavával indokolják, de a gazdasági szakértők többsége szerint egy ilyen lépés komoly piaci torzulásokat okozna, és elriaszthatná a befektetőket.

Ezt a kijelentést, a korábbi jegybankelnök Surányi György tette egyértelművé egy interjúban, mikor a Szabad Európának beszélt arról, hogy az államháztartást a bevételi oldalon, vagyis adóemelésekkel lehetne stabilizálni. Ezek közé tartozna a társasági adó felemelése.

A társasági adórendszer emelése miatt utcára kerülnének az emberek

A gazdasági visszaesés és a foglalkoztatás csökkenése a költségvetés más területein is éreztetné hatását. A csökkenő adóalapok miatt veszélybe kerülne a rezsicsökkentés, ami több százezer magyar háztartás kiadását csökkentette az elmúlt években. Emellett pedig a CSOK-ot is el kellene törölni, sőt az október elsején bevezetett anyáknak járó személyi jövedelem adó is megszűnne. 

Vagyis a többkulcsos TAO – akárcsak a korábban kiszivárgott 25 százalékos egységes adóemelés – nem garantálná a költségvetési többletet, miközben komoly társadalmi károkat okozna.

Külföldön sem működik a többkulcsos adórendszer

Franciaországban és Olaszországban is többkulcsos adórendszer működik, ami miatt csökkent a két ország versenyképessége a piacon és arra ösztönözte az embereket, hogy adócsalókká váljanak. A franciákkal és az olaszokkal szemben a britek épp ennek az ellenkezőjét csinálták és ennek köszönhetően ott növekedett a beruházási ráta, valamint stabilizálódott a munkaerőpiac is. 


 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

