Szentkirályi Alexandra a Tisza Párt újabb adatszivárgási botrányáról: Péter, vállald a felelősséget!

TISZA App: Made in Ukrajna! Most már mind a 200 000 felhasználó neve, telefonszáma, lakcíme és tartózkodási helye nyilvánossá vált. A felelősök között pedig több ukrán szoftverfejlesztőt és egy zavaros hátterű ukrán céget láthatunk - írja Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz-KDNP frakcióvezetője bejegyzésében emellett elmondta, hogy az új, kiszivárgott nevek között találjuk azt az Andriy Galelyukot is, aki a már hírhedt PettersonApps-nál dolgozik.

Majd így folytatta:

Emlékeztek még? A PettersonApps másik fejlesztője, Miroslav Tokar, a legutóbbi szivárgásnál szerepelt adminként Radnai mellett. Már a saját szavazóik sincsenek biztonságban. Visszaélnek minden magyar bizalmával. Úgy árulják ki az adatainkat, ahogy azt az egész országgal tennék.

Végezetül pedig kijelentette:

Péter, vállald a felelősséget!

Szentkirályi Alexandra egy videót is mellékelt a bejegyzéséhez, amelyet itt nézhetsz meg: