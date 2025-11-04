Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szentkirályi Alexandra a Tisza Párt újabb adatszivárgási botrányáról: Péter, vállald a felelősséget!

Szentkirályi Alexandra a Tisza Párt újabb adatszivárgási botrányáról: Péter, vállald a felelősséget!

Szentkirályi Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 16:10
adatszivárgásMagyar PéterTisza Párt
A Fidesz-KDNP frakcióvezetője fontos videót tett közzé a közösségi oldalán.
Bors
A szerző cikkei

TISZA App: Made in Ukrajna! Most már mind a 200 000 felhasználó neve, telefonszáma, lakcíme és tartózkodási helye nyilvánossá vált. A felelősök között pedig több ukrán szoftverfejlesztőt és egy zavaros hátterű ukrán céget láthatunk - írja Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra

A Fidesz-KDNP frakcióvezetője bejegyzésében emellett elmondta, hogy az új, kiszivárgott nevek között találjuk azt az Andriy Galelyukot is, aki a már hírhedt PettersonApps-nál dolgozik.

Majd így folytatta:

Emlékeztek még? A PettersonApps másik fejlesztője, Miroslav Tokar, a legutóbbi szivárgásnál szerepelt adminként Radnai mellett. Már a saját szavazóik sincsenek biztonságban. Visszaélnek minden magyar bizalmával. Úgy árulják ki az adatainkat, ahogy azt az egész országgal tennék.

Végezetül pedig kijelentette: 

Péter, vállald a felelősséget!

Szentkirályi Alexandra egy videót is mellékelt a bejegyzéséhez, amelyet itt nézhetsz meg:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu