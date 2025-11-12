Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Szentkirályi Alexandra köszönetet mondott a szociális ágazat dolgozóinak

Szentkirályi Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 18:12
Szociális Munka Napjaköszönet
Ma van a Szociális Munka Napja, Szentkirályi Alexandra ezzel kapcsolatban közölt egy videót.

Szentkirályi Alexandra egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben köszönetet mond a szociális ágazat dolgozóinak a Szociális Munka Napja alkalmával.

Szentkirályi Alexandra / Fotó: Gáll Regina / Bors

Köszönjük!

Köszönjük mindazoknak, akik a szociális ágazat valamely területén, az idősgondozástól egészen a hajléktalanellátásig azokért dolgoznak, akiknek a legnagyobb szükségük van a segítségre. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak ma személyesen köszöntem meg mindazt a szolgálatot, kitartást és odafigyelést, amivel az intézményükben élő idősek felé fordulnak. Sok ezren dolgoznak hasonló, segítő munkakörben nap mint nap. 

Ma van a Szociális Munka Napja. Köszönjük mindannyiuknak!

– írta az alább megtekinthető videóhoz Szentkirályi Alexandra.

