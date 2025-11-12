Szentkirályi Alexandra köszönetet mondott a szociális ágazat dolgozóinak

Szentkirályi Alexandra egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben köszönetet mond a szociális ágazat dolgozóinak a Szociális Munka Napja alkalmával.
Köszönjük!
Köszönjük mindazoknak, akik a szociális ágazat valamely területén, az idősgondozástól egészen a hajléktalanellátásig azokért dolgoznak, akiknek a legnagyobb szükségük van a segítségre.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak ma személyesen köszöntem meg mindazt a szolgálatot, kitartást és odafigyelést, amivel az intézményükben élő idősek felé fordulnak. Sok ezren dolgoznak hasonló, segítő munkakörben nap mint nap.
Ma van a Szociális Munka Napja. Köszönjük mindannyiuknak!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Szentkirályi Alexandra.
