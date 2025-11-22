Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Sem a fiainkat, sem a magyarok jövőjét nem adjuk mások háborújába!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 08:49
háborúvideóEurópa
Meg kell állítani Európát a háborúba vezető úton - erről beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterFacebook-oldalán közzétett videóban.
Bors
A szerző cikkei

Ez egészen elképesztő! Meg kell állítani Európát! A francia vezérkari főnök arról beszélt, hogy fel kell készülnie Európának arra, hogy a fiainkat a háborúban elveszítjük. Ez nem riogatás, ez valóság. A francia vezérkar főnöke arról beszélt, hogy a gyerekeink feláldozására fel kell készülni - mondta a magyar miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf  Fotó: Ujvári Sándor

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az európai őrületet megállítsuk. Most még van idő, most még van lehetőség

- tette hozzá.

Ezért fontos az aláírásgyűjtés is. De ezért nagyon fontos az is, hogy mire szavazunk 2026-ban. Hogy ha itt olyan kormány lesz, ami amatőrök gyülekezte, akkor nekünk is ezen az úton kell menni, és a mi fiainknak elvesztésére is fel kell készülnünk. Ez elfogadhatatlan! 

- mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Hatalmas a tét. Amit a francia vezérkari főnök mondott, az nem egy elszigetelt mondás. Ezt mondják már a németek, ezt mondják az angolok. Én járok a NATO védelmi miniszteri értekezletekre és az EU védelmi miniszteri értekezletekre is. Ott is ez a hangulat 

- jegyezte meg a miniszter.

Meg kell állítani Brüsszelt ezen az úton, és egy Tisza nevű képződmény nem fogja tudni megállítani

- fűzte hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

 

