Szabó Zsófi Orbán Viktorról: „El tudja hozni, hogy ez a béke maradjon Magyarországon”

A hirado.hu írja, hogy a Nézőpont Intézet igazgatója, Mráz Ágoston Sámuel elmondta az M1 csatorna 48 perc című műsorában, hogy lényegi kérdésnek tartja, hogy olyan kormánya lesz-e Magyarországnak, ami felhatalmazza Brüsszelt a háború folytatására, vagy olyan, ami megpróbálja megszervezni a békekoalíciót, és megállítja a brüsszeli háborús finanszírozást – a háború rengeteg dologra hatással van, például a többgyermekes anyák szja-mentességének finanszírozása összefügg azzal, hogy azt a forrást el kell-e küldenünk Ukrajnába vagy sem.

Szabó Zsófi

Szabó Zsófi is a műsor vendége volt, és elmondta, hogy szerinte Orbán Viktor „el tudja hozni, hogy ez a béke maradjon Magyarországon”, hangosan kiáll mellette. A műsorvezető szerint menő magyarnak lenni, és be lehet vállalni, ha valaki jobboldali. Szabó Zsófi arról is beszélt, hogy az édesapja büszke lenne rá, és ebben az édesanyja is megerősítette.

Mráz Sámuel Ágoston még arról is beszélt, hogy az európai nagypolitikában azt állítják, hogy a háború folytatása a békéhez vezető út, bár jól látszik az európai politikai tér átalakulása, a békepárti patrióta, szuverenista erők erősödése – hozzátette, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa felvetette, hogy meg kell fontolni a sorkötelezettség bevezetését.

Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője elmondta a Tisza Párt jelöltállításáról, hogy színjátéknak tartja az egészet, és azt is nonszensznek tartja, hogy a jelöltek nem nyilatkozhatnak, ami azt jelzi, hogy ők csak Magyar Péter által „kézivezérelt” jelöltek, nem szuverén politikusok

Ez politikaellenes, a választók lenézése, becsapása

– mondta.