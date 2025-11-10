Orbán Viktor Magyarország és az USA kapcsolatáról: "Ugyanannak a nagy világvállalkozásnak vagyunk a részei"

Orbán Viktorral Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója készített interjút a felhők felett, még az amerikai-magyar találkozó előtt. A beszélgetés Az Igazság órája SPECIÁL adásában jelent meg a YouTube-on. Azóta természetesen tudjuk, hogy zajlott a találkozó: hatalmas sikerrel. Donald Trump barátjaként fogadta a magyar miniszterelnököt, akit a munkaebéden sem szembe, hanem maga mellé ültetett – ellentétben például pár héttel korábban az ukrán elnökkel –, a két vezető pedig végül sikerrel megállapodott többek közt arról, hogy amíg Donald Trump az amerikai elnök és Orbán Viktor a magyar miniszterelnök, addig hazánk teljes szankciómentességet kap a Török Áramlat és a Barátság vezetékek esetében. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentést.

Baráti hangulatban telt Orbán Viktor és Donald Trump találkozója Fotó: AFP

Orbán Viktor-interjú a levegőben

A beszélgetés elején szóba került, hogy az USA és Magyarország bizonyos értelemben hasonló helyzetben van. A Trump-adminisztráció az úgynevezett Deep State ellen vette fel a harcot, míg itthon a brüsszeli befolyás ellen küzdünk. Ennek kapcsán Orbán Viktor tisztázta: ő két dolgot ért a mély állam, azaz a Deep State alatt: "Jelenti azt, hogy van a bürokrácia, ami működteti az államgépezetet, és vannak a választott vezetők, akik irányt akarnak szabni az eseményeknek. Akik pedig a végrehajtásban dolgoznak, ennek ellenállnak. Vagy lustaságból, vagy kényelemből, vagy nem értenek egyet az új iránnyal, vagy elkötelezettek a választást elvesztett, volt politikai vezetők felé. És így az állam nem megy. De van egy másik értelme is: az a gyűrű, amely körülveszi a kormányzást, és amelyet a nyolcvanas évektől az amerikaiak építettek ki, mint saját találmányukat. Ez a hatalom körüli gyűrű nagyon mélyrehatóan tudja befolyásolni a kormányzat működését" – magyarázta a kormányfő, hozzátéve: ez gyakorlatilag a Soros-rendszer.

10 hónapja, a második Trump-adminisztráció kezdetén a magyar és az amerikai helyzet valóban igen hasonló volt, ugyanakkor Trumpék ezt a kormányzat körüli gyűrűt elkezdték felszámolni – folytatta Orbán, hozzátéve: ezek a befolyásoló erők Amerikából Brüsszelbe menekültek.