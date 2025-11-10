Orbán Viktor Magyarország és az USA kapcsolatáról: "Ugyanannak a nagy világvállalkozásnak vagyunk a részei"

Orbán Viktorral Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója készített interjút a felhők felett, még az amerikai-magyar találkozó előtt. A beszélgetés Az Igazság órája SPECIÁL adásában jelent meg a YouTube-on. Azóta természetesen tudjuk, hogy zajlott a találkozó: hatalmas sikerrel. Donald Trump barátjaként fogadta a magyar miniszterelnököt, akit a munkaebéden sem szembe, hanem maga mellé ültetett – ellentétben például pár héttel korábban az ukrán elnökkel –, a két vezető pedig végül sikerrel megállapodott többek közt arról, hogy amíg Donald Trump az amerikai elnök és Orbán Viktor a magyar miniszterelnök, addig hazánk teljes szankciómentességet kap a Török Áramlat és a Barátság vezetékek esetében. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentést.
A beszélgetés elején szóba került, hogy az USA és Magyarország bizonyos értelemben hasonló helyzetben van. A Trump-adminisztráció az úgynevezett Deep State ellen vette fel a harcot, míg itthon a brüsszeli befolyás ellen küzdünk. Ennek kapcsán Orbán Viktor tisztázta: ő két dolgot ért a mély állam, azaz a Deep State alatt: "Jelenti azt, hogy van a bürokrácia, ami működteti az államgépezetet, és vannak a választott vezetők, akik irányt akarnak szabni az eseményeknek. Akik pedig a végrehajtásban dolgoznak, ennek ellenállnak. Vagy lustaságból, vagy kényelemből, vagy nem értenek egyet az új iránnyal, vagy elkötelezettek a választást elvesztett, volt politikai vezetők felé. És így az állam nem megy. De van egy másik értelme is: az a gyűrű, amely körülveszi a kormányzást, és amelyet a nyolcvanas évektől az amerikaiak építettek ki, mint saját találmányukat. Ez a hatalom körüli gyűrű nagyon mélyrehatóan tudja befolyásolni a kormányzat működését" – magyarázta a kormányfő, hozzátéve: ez gyakorlatilag a Soros-rendszer.
10 hónapja, a második Trump-adminisztráció kezdetén a magyar és az amerikai helyzet valóban igen hasonló volt, ugyanakkor Trumpék ezt a kormányzat körüli gyűrűt elkezdték felszámolni – folytatta Orbán, hozzátéve: ezek a befolyásoló erők Amerikából Brüsszelbe menekültek.
Szánthó Miklós azt a kérdést is feltette, hogy egy olyan találkozó során, mint a mostani is, melyen gazdasági kérdések vagy épp a béketörekvések kerülnek elsősorban terítékre, együttműködésekről kell dönteni, szóba kerülnek-e formálisan vagy informálisan azok az ideológiai kérdések, mint például a woke, a gender, vagy a migráció kérdése, amiben Donald Trump és Orbán Viktor hasonló véleményen van.
"Ez mindennek az alapja, ezt tudjuk, ezt néhány mondattal meg is erősítjük az elején. Azt mindketten tudjuk, hogy mi ugyanannak a nagy világvállalkozásnak vagyunk a részei. Ők is azzal kísérleteznek, hogy egy olyanná lett világban, amiben élünk, amit nevezünk balliberalista világnak, megpróbálnak modern keresztény alapú kormányzást végrehajtani. Lényegében erről van szó: részben a teremtés rendjének helyreállítása, lást LMBTQ, részben pedig a józan ész uralmának visszatérése az ideológiával szemben. Ez egy nagyon nagy kísérlet. Mi ezt 2010-ben indítottuk el. Trump elnökúr később érkezett ebbe. Tudjuk mindketten, hogy egy nagy szellemi vállakozás részesei vagyunk, és ezt a csatát nagyon sok dimenzióban kell vívni" - jelentette ki Orbán Viktor.
