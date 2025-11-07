Világelső lett Orbán Viktor gépe – ezrek nézték a miniszterelnök útját

Igazi légi látványossággá vált Orbán Viktor útja Amerikába: a miniszterelnököt szállító Wizz Air repülőgép a legkövetettebb járat lett világszerte a Flightradar alkalmazásban. Volt olyan, hogy több mint ezerötszázan figyelték egy időben, merre tart a magyar kormányfő és delegációja, összesítésben pedig ennél jóval többen. Ilyen érdeklődés nem szokta övezni a repülőutakat a Flightradaron. Még híres emberek és politikai vezetők repülőútjait sem. Vajon miért van Orbán Viktornak ilyen kivételesen magas attrakciós potenciálja világszerte?

A Flightradarról készített pillanatkép, amikor ezernél is többen figyelték Orbán Viktor repülését / Forrás: olvasói beküldés

Miért lett ekkora szenzáció Orbán Viktor repülése?

A járat, amellyel a delegáció utazik, egy fapados Wizz Air, egy Airbus A321XLR típusú gép. A gép Budapestről indult, majd egy technikai megálló után Reykjavík érintésével repült tovább Washingtonba egyenesen Donald Trumphoz.

Orbán Viktor a felszállás előtt közzétett üzenetében jelezte:

Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban.

Céljaik között stratégiai energetikai együttműködés, befektetések, védelempolitika és a háború utáni világrend megvitatása is szerepel.

De miért lett ekkora szenzáció világszerte a magyar miniszterelnök amerikai útja? Egyrészt mert ritka, hogy európai miniszterelnök fapados légitársaság különjáratával utazzon Amerikába. Így a Flightradar rajongói egyből kiszúrták a különleges útvonalat. De ami ennél sokkal fontosabb: Orbán Viktort egyre nagyobb figyelem övezi, mint annak a keresztény-konzervatív, jobboldali, patrióta politikának első számú úttörőjét, aminek az oldalán áll Donald Trump amerikai elnök is, és világszerte egyre többen. A járat így pár perc alatt világszerte első helyre ugrott a népszerűségi listán.

A nemzetközi figyelem annak is szól, hogy a találkozó Trump és Orbán régi, közös politikai szövetségét erősítheti tovább, mindez pedig mind az amerikai belpolitika, azaz a küszöbön álló novemberi amerikai, önkormányzati választások szempontjából, mind nemzetközi szinten, azaz az orosz-ukrán háború lezárása szempontjából is, különösen izgalmas.