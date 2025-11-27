Orbán Viktor: Minden segítséget megadunk Szerbiának

Orbán Viktor csütrötökön találkozott a szerb elnökkel: Alekszandar Vucsics és a magyar miniszterelnök azért találkozott, hogy egy munkaebéd keretén belül végigvegyék az energiaellátás, a szankciók, a béke kérdését, valamint Szerbia olajellátásának kérdéskörét. A két vezetőt ki is tüntették a két nép közötti történelmi megbékélés és stratégiai partnerség erősítésében szerzett elévülhetetlen érdemekért.

Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics a szabadkai sajtótájékoztatón Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor közösségi oldalán közölt videós összefoglalót kettejük sajtótájékoztatójáról, mely során kiemelte: Magyarország energiaellátását biztosítjuk, és minden segítséget megadunk Szerbiának is.

Orbán Viktor: lesz nafta is és lesz mentesség is

A miniszterelnök a sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy Magyarország nem rendelkezik nagy mennyiségű gázzal belföldön, így importra szorulunk. Ez főként orosz olaj.

"Az amerikaiak szankciókat vezettek be. Nekem két dolgom volt és van. Az első, hogy elintézzem, hogy Magyarország kikerüljön az amerikai szankciók hatálya alól. Ezt elintéztem. A második, hogy most azt kell biztosítanom, hogy nafta is legyen, tehát ne csak papír meg engedély, anyag legyen, olaj meg gáz. A következő napokban, illetve holnap ennek érdekében fogok tárgyalásokat folytatni, remélem, sikerrel. És akkor lesz nafta is és lesz mentesség is, vagyis Magyarországra továbbra is érkezik orosz olaj és gáz. És ha nekünk lesz, akkor önöknek is lesz" - címezte szavait a szerbeknek.