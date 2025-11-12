Orbán Viktor maga árulta el: igazából ezek a "rajzai" jelentései

Miután Orbán Viktor interjút adott Rónai Egonnak az ATV-ben, egy ország kezdte el találgatni, vajon mit rajzolgatott a miniszterelnök az interjú alatt. Rónai Egonnak meg is mutatta a "remekművét" Orbán Viktor.
- Nonfiguratív, modern - jellemezte Rónai Egon kérdésére saját művét Orbán Viktor, aztán nekifogott a magyarázatnak. - Ez volt az új gazdasági rendszer - mutatott a lap bal felső sarkában látható ábrára, amit Rónai kissé kétkedve fogadott. - Most komolyan emlékszik rá? - kérdezte Orbánt, aki tovább folytatta: - Ez az adórendszer, ez volt a munkaügyi szabályozás.
A Blikknek Orbán Viktor elárulta, mit is ábrázolnak a krikszkrakszok.
– Ez rejtjeles, rajtam kívül senki nem érti - mondta Orbán Viktor. – Egyébként ilyenkor nem rajzolgatok, hanem jeleket teszek a papírra. Ezt csak hosszabb interjúknál csinálom, rövideknél nem lenne értelme, mert ott fejből megy minden. A hosszabb interjúknál viszont az a helyzet, hogy egy kérdésről öt válasz jut eszembe. Ha mindet el akarom mondani, akkor ezeket rendszerbe kell foglalni, erre valók ezek a jelek. Kontúrt kell adni a válaszoknak, különben szétcsúszik az egész. Ezért tartom magam – mondjuk úgy – fegyelmezett állapotban és ezért rajzolok. Bár ezek tulajdonképpen nem is rajzok, inkább egy sajátos nyelv lenyomatai.
A miniszterelnök azt mondja, az ábrák nem szavakat jelentenek, hiszen azok megvannak a fejében, ezek inkább egyfajta sorrendet határoznak meg. Amikor azt kérdezték, hogy bárki más képes lenne-e értelmezni a "jegyzeteit", arra rövid és egyértelmű választ adott: nem!
– Ami egyben előny is, hiszen ha elveszíteném, senki nem tudja, mi van ráírva – tette hozzá.
Orbán Viktor egyetemi évei alatt fejlesztette ki sajátos rendszerét, amikor a jogi karon nagyon sok anyagot kellett fejben tartani.
– Mindig is úgy tanultam, hogy aláhúztam, írtam, jeleket tettem a papírra. Nagy mennyiségű anyagot akkor tudsz élő tudásként fejben tartani, ha van egy rendszer, ami előhívja.
A miniszterelnök egyébként saját bevallása szerint sosem volt jó rajzból: azt mondja, nagyon ügyetlen.
