Balesetezett Orbán Viktor konvoja

A kormányfő személyi védelméért felelős Terrorelhárítási Központ (TEK) közleményben tudatta, hogy balesetet szenvedett egyik járműve, amely éppen Orbán Viktor zalaegerszegi programján teljesített szolgálatot kedden.

Orbán Viktor este már a Mathias Corvinus Collegium diákjai előtt beszélt, így ő nem került kórházba

Fotó: Illyés Tibor

Orbán Viktor nem került kórházba

Az első hírek szerint kocsi a nedves útburkolaton csúszott meg és egy fának csapódott. Négy sérültet kórházba vittek.

A Zaol.hu tegnap írt egy balesetről Alsóerdőnél, ahol egy jármű az útról letérve fának ütközött, vélhetően ez érintette a miniszterelnök konvoját. Azt is tudni lehet ugyanakkor, hogy este már a miniszterelnök a Mathias Corvinus Collegium diákjai előtt beszélt, így ő vélhetően nem sérült meg a balesetben.