Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Virág névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Balesetezett Orbán Viktor konvoja

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 06:19
balesetTEK
Négy ember került kórházba a balesetet követően. Orbán Viktor azonban este már előadást tartott.
Bors
A szerző cikkei

A kormányfő személyi védelméért felelős Terrorelhárítási Központ (TEK) közleményben tudatta, hogy balesetet szenvedett egyik járműve, amely éppen Orbán Viktor zalaegerszegi programján teljesített szolgálatot kedden. 

Orbán Viktor este már a Mathias Corvinus Collegium diákjai előtt beszélt,
Orbán Viktor este már a Mathias Corvinus Collegium diákjai előtt beszélt, így ő nem került kórházba
Fotó: Illyés Tibor

Orbán Viktor nem került kórházba

Az első hírek szerint  kocsi a nedves útburkolaton csúszott meg és egy fának csapódott. Négy sérültet kórházba vittek.

A Zaol.hu tegnap írt egy balesetről Alsóerdőnél, ahol egy jármű az útról letérve fának ütközött, vélhetően ez érintette a miniszterelnök konvoját. Azt is tudni lehet ugyanakkor, hogy este már a miniszterelnök a Mathias Corvinus Collegium diákjai előtt beszélt, így ő vélhetően nem sérült meg a balesetben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu