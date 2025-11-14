Orbán Viktor: 1 millióan már nemet mondtunk a brüsszeli ámokfutásra

Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 15:59 / FRISSÍTÉS: 2025. november 14. 16:46
miniszterelnöknemzeti konzultációBrüsszel
Nagy bejelentést tett a miniszterelnök. Orbán Viktor erre hívta fel a figyelmet, a nemzeti konzultációval kapcsolatban.
Bors
"1 millióan már nemet mondtunk a brüsszeli ámokfutásra" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, miután már több mint egymillióan kitöltötték és visszaküldték a nemzeti konzultációt.

Orbán Viktor rámutatott: 1 millióan már nemet mondtak a brüsszeli ámokfutásra / Fotó: Fischer Zoltán

❌NEM a nyugdíjadóra, 

❌NEM a személyi jövedelemadó-emelésre, 

❌NEM a rezsicsökkentés eltörlésére.

Még időben vagyunk! Töltsük ki minél többen a nemzeti konzultációt!

- tette hozzá a miniszterelnök, mialatt egy videót is megosztott. Ebben Orbán Viktor kiemelte, Magyarország egy sorsdöntő pillanatban van: Brüsszel kiterítette a kártyáit, a bürokraták letettek az asztalra egy háborús tervet, amely veszélybe sodorna mindent, amit az elmúlt években elért a magyar kormány. A családtámogatásokat, a rezsicsökkentést, és az édesanyák adómentességét is.

A brüsszeli tervekkel párhuzamosan a magyar politikában is megjelentek olyan tervek, hangok, szakértők, amelyek végrehajtanák, amit Brüsszelből kérnek. Megadóztatnák a nyugdíjakat, meg akarják emelni a személyi-jövedelemadót, sőt megszüntetnék a rezsicsökkentést. Most még időben vagyunk, elmondhatjuk a véleményünket a brüsszeli bürokraták és a magyar baloldal háborús gazdasági terveiről

- tette hozzá a miniszterelnök.

 

 

