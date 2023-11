Orbán Viktor: Pásztor István békességet teremtett a szerbek és a magyarok között

Pásztor István elnök úr nem csak nagyszerű fegyvertárs volt, hanem igaz barát is. Időtlen idők óta ismertük egymást. Emlékszem, 2010 májusában ő volt az első hivatalos látogatóm a miniszterelnöki eskütételt követően, és ez nem volt véletlen." mondta Orbán Viktor búcsúbeszédében.

Mint pásztorát vesztett nyáj, úgy állunk most itt, lehajtott fejjel és nehéz szívvel, szerbek és magyarok, anyaországi és külhoni magyarok - Kárpát-medencei, anyaországi és vajdasági magyarok – ezzel kezdte búcsúztató beszédét Orbán Viktor a Pannon RTV közlése szerint. Pásztor István katonaként élt, katonaként harcolt és katonaként is ment el. Most a bajtársunknak kijáró tisztelettel búcsúzunk tőle – folytatta beszédét a magyar miniszterelnök. Kiemelte, ő volt az első, aki nem csak remélte és hitte a nemzetek közötti megbékélést, hanem tett is érte. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke október 30-án, hétfőn, 67 éves korában hunyt el.

Pásztor István elnök úr nem csak nagyszerű fegyvertárs volt, hanem igaz barát is. Időtlen idők óta ismertük egymást. Emlékszem, 2010 májusában ő volt az első hivatalos látogatóm a miniszterelnöki eskütételt követően, és ez nem volt véletlen. Nem is tudom, hogy ő támasztott-e meg bennünket, vagy mi támasztottuk meg őt éppen akkoriban, de jól emlékszem a közös felelősség nyomasztó súlyára. Pásztor István nemcsak sajátjaiért, a vajdasági magyarokért viselte ezt a felelősséget, hanem az egész magyar nemzetért. Felelősséget érezni az egész nemzetért olyan küldetés, amelyet ma már kevés nép fiai értenek. Nehéz gúnya ez, de viselni kell, mert a magyarokra ezt szabta a jó Isten. Különösen is nehéz gúnya ez, ha valaki a kisebbségi magyarság tagjaként vállalja. Jól ismerjük magunkat, összefogásra és közös cselekvésre bírni a sokszínű, sokarcú, önállóságára kényes magyarokból álló sokaságot igazi embert próbáló feladat

– fogalmazott beszédében a kormányfő.

A szabadkai Bajai úti temetőben tartott gyászszertartáson Orbán Viktor hangsúlyozta, Alekszandar Vucsics szerb államfővel közösen búcsúznak a vajdasági magyar politikustól.

„Megtörten és zavartan állunk itt Vucsics elnök úrral, a szerb és a magyar népet képviselve, egy magyar férfi koporsója fölött, aki egybekovácsolt bennünket és összebékítette népeinket, amiért nem lehetünk elég hálásak neki” – fogalmazott. Érezzük a ránk hagyott politikai örökség súlyát, közép-európaiaknak vagyunk, ezért pontosan tudjuk, milyen könnyen lesz a barátból ellenség, és milyen ritka dolog ezen a vidéken, hogy a korábbi ellenségek barátokká váljanak – jelentette ki.

Emlékeztetett: tízegynéhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy a két ország, a két nép mindenben számíthasson egymásra, ma viszont már az lenne az elképzelhetetlen, hogy „ne osztozzunk egymás örömében és fájdalmában”. Pásztor István

volt az első, aki nem csak remélte, és nem csak hitte, hogy ez így is lehet, hanem tett is érte: megmutatta nekünk az utat, amelyen a szerbek és a magyarok együtt haladhatnak, ahogy azt a két nép sorsközössége ésszerűen indokolja

– mondta Orbán Viktor.

Pásztor István történelmi személyiség volt, akinek a neve nemcsak a magyar, de a szerb tankönyvekben is fennmarad – hangsúlyozta Alekszandar Vucsics szerb elnök szombaton Szabadkán, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének temetésén mondott búcsúbeszédében. Alekszandar Vucsics és Orbán Viktor miniszterelnök közösen búcsúzott Pásztor Istvántól, akinek a vezetésével a VMSZ a magyar és a szerb kormány stratégiai partnerévé vált. A szerb államfő hozzátette:

Pásztor Istvánnak sikerült összekötnie a legnagyobb szerb pártot és a legnagyobb vajdasági magyar pártot, a Szerb Haladó Pártot és a Vajdasági Magyar Szövetséget, és összehozta a szerb vezetést Orbán Viktorral. Pásztor István mindig a megbékélésen dolgozott, mindig védte a magyar, de a szerb érdekeket is, és kompromisszumkésznek is mutatkozott, mert tudta, hogy megegyezés nélkül nincs előrelépés

A Pannon RTV közlése szerint Vucsics kiemelte, „Pásztor István a szerbiai politikai térkép egyik legfontosabb szereplője lett, aki nélkül lehetetlen volt elképzelni a teljes stabilitást és a legközelebbi kapcsolatokat a szerbek és a magyarok között”.

Minden alkalommal, amikor beszélgettünk választások előtt és után, vele soha nem voltak meglepetések. Nem voltak politikai trükközések, egy hellyel vagy fotellal több, az nem érdekelte. Azt akarom, hogy az ő itteni magyarjai ezt tudják, mert őt valami más érdekelte. Az, hogy hány út fog a magyar falvakban kiépülni, mennyi munkát, gyárat hozhatunk létre, és mi az, amit ide hozhatunk. Van egy szó, amiről emlékezni fogok rá, amit úgy használt, mintha a szerb nyelv az egyetlen lett volna számára. Kimentünk az elnökség teraszára, és néztük, mi volt mindaz, amit együtt meg tudtunk csinálni, és ekkor kezdtünk el beszélni a Belgrád–Budapest vasútról, és azt mondtam neki, ha csak ezt csináltuk meg volna Szerbiában, az se lett volna kevés. István felém fordult és egy furcsa kézmozdulattal azt mondta, ez csak egy csekélység volt ahhoz képest, amit közösen véghez vittünk

– idézte fel a szerb elnök.

Alekszandar Vucsics szerint most a szerbek és a magyarok ugyanazt érzik, hiszen egy olyan ember távozott, aki összekötötte a két népet. Felidézte, hogy két héttel Pásztor István halála előtt meglátogatta őt a kórházban, és akkor még erősnek tűnt, és a közös tervekről beszéltek. „Halálával egy barátot, egy politikai vezetőt, egy csodálatos embert veszítettünk el” – hangsúlyozta. – Amit ő elért, arra talán senki más nem lesz már képes – tette hozzá. Végül úgy fogalmazott: Pásztor István meghalt ugyan, de tettei miatt még évekig, évtizedekig tisztelni fogják szerbek és magyarok.