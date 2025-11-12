Orbán Viktor elárulta, miért nem ad interjút egyes portáloknak

A Rónai Egonnal folytatott beszélgetése után Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben elárulta, hogy miért nem ad interjút egyes portáloknak.
Sosem adok interjút olyan embereknek, akiket külföldről fizetnek, és nem adok interjút olyan sajtóorgánumnak, aki magyarnak tünteti fel magát, de valójában külföldről kapja a pénzt és mások zsebében van
– mondta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóban.
