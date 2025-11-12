Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Orbán Viktor elárulta, miért nem ad interjút egyes portáloknak

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 17:16
portálinterjú
Orbán Viktor elmondta, mi az oka annak, hogy például a Telexnek sem ad interjút.

A Rónai Egonnal folytatott beszélgetése után Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben elárulta, hogy miért nem ad interjút egyes portáloknak.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Sosem adok interjút olyan embereknek, akiket külföldről fizetnek, és nem adok interjút olyan sajtóorgánumnak, aki magyarnak tünteti fel magát, de valójában külföldről kapja a pénzt és mások zsebében van

– mondta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóban.

