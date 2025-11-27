Orbán Viktor: Felgyorsítjuk a magyar-szerb olajvezeték megépítését

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy friss videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben arról beszél, hogy felgyorsítják a magyar-szerb olajvezeték megépítését.
Gázvezetékünk van, olajvezetékünk nincs. Felgyorsítjuk a magyar-szerb olajvezeték megépítését.
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
