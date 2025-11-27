Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Orbán Viktor: Felgyorsítjuk a magyar-szerb olajvezeték megépítését

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 20:18
olajvezetékSzerbia
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy friss videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben arról beszél, hogy felgyorsítják a magyar-szerb olajvezeték megépítését.

ORBÁN Viktor; VUCIC, Aleksandar
Orbán és Vučić / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Gázvezetékünk van, olajvezetékünk nincs. Felgyorsítjuk a magyar-szerb olajvezeték megépítését. 🇭🇺💪🏻🇷🇸

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

